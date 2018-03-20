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Hazine alacakları 17,4 milyar liraya ulaştı

Hazine alacakları, şubat sonu itibarıyla 17,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

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Hazine Müsteşarlığınca, 28 Şubat 2018 itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin veriler açıklandı.

Buna göre, şubat sonu itibarıyla Hazine alacak stoku 17,4 milyar lira oldu. Alacak stoku içinde en yüksek payı ise 11,4 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu. Söz konusu tarih itibarıyla Hazine alacaklarından toplam 346,6 milyon lira tahsil edildi.

 

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