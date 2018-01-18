Hazineden ihracatçı ve yatırımcılara 55 milyar liralık yeni fırsat

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, AA muhabirine, Kredi Garanti Fonu (KGF) uygulamasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Hazine destekli kredi garanti sisteminin geçen yıl yeniden yapılandırıldığını hatırlattı.



Bu zamana kadarki sonuçlara bakıldığında, gerek firmaların krediye erişim sorunlarının aşılması gerekse ekonomik büyümeye olumlu katkı yapılması anlamında son derece önemli faydalar ortaya çıktığına işaret eden Şimşek, Aralık 2017 itibarıyla uygulama kapsamında kullandırılan kredi büyüklüğünün 218 milyar lirayı, verilen kefaletin toplam büyüklüğünün ise 199 milyar lirayı bulduğunu söyledi.



Bu uygulamadan 202 bin şirketin yararlandığını ifade eden Şimşek, kullandırılan kefalet tutarının yüzde 73'ünün KOBİ'lere, yüzde 27'sinin ise diğer işletmelere sağlandığını bildirdi.



Şimşek, bu kapsamda ihracat kredilerinin payının yüzde 13, yatırım kredilerinin payının ise yüzde 3 düzeyinde gerçekleştiğini dile getirdi.

"3'te 2'si yatırım ve ihracata"

Gelecek günlerde, kalan 50 milyar liralık kefalet tutarı ve geri dönüşlerden sağlanan 5 milyar lira ile birlikte toplam 55 milyar lira tutarında yeni bir kefalet imkanı yaratılacağını anlatan Şimşek, bu kapsamda özellikle ihracat ve yatırım faaliyetlerinin daha fazla desteklenmesinin amaçlandığını vurguladı.



Tarım işletmeleri ve kadın girişimciler için de özel limitler ayrıldığına dikkati çeken Şimşek, "Böylelikle yeni kefalet limitinin en az 3'te 2'si yatırım ve ihracata yönlendirilecek." diye konuştu.



Buna ilişkin protokolün Hazine Müsteşarlığı ile KGF AŞ arasında 22 Ocak'ta imzalanacağını belirten Şimşek, kredi geri dönüşlerine göre yıl içinde ilave kefalet kullandırımlarının söz konusu olacağını kaydetti.