Hedef dünya mobilya liginde ilk 3'e girmek

Temmuz sonrası yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) geçen; çatısı altında İstikbal, Bellona ve Mondi markalarını bulunduran Boydak Holding, hedef büyüttü. Türkiye genelinde 1.508 mağazası bulunan ve 12 bin 400 kişiye istihdam sağlayan Boydak Holding, 2023 yılında dünyanın en büyük 3 mobilya markasından biri olmayı hedefliyor. Tüm markalarıyla dünyanın 140 ülkesine ihracat gerçekleştiren Boydak Holding, bu sayıyı da artırmak istiyor. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal ile Boydak Holding, Türkiye ekonomisi ve sektörü konuştuk. Gülal, bu yıldan itibaren 3 üretim tesisine 100 milyon TL yatırım yapacaklarını belirterek “Türkiye pazarında liderliğimi devam ettirmek, pazar payımızı artırmak, yeni ülkelere açılmak en büyük planımız. Ayrıca 2023 yılında da mobilya sektöründe dünyadaki en büyük 3 markadan biri olmayı hedefliyoruz” dedi.

15 Temmuz’dan sonra Boydak Holding’te neler değişti?

15 Temmuz sürecinden sonra şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atanmıştır. Boydak Holding şu anda 8 sektörde 35 şirket ve yaklaşık 14 bin çalışanıyla Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam etmektedir. Boydak Holding ile ilgili dedikodular ortaya atılmaktadır. Boydak Holding profesyonelce yönetiliyor. Bizim yönetimi devraldığımızda 60’ıncı yılını kutlayan bir holding de anlamlandıramadığımız rasyonel olmayan o kadar çok şey vardı ki, o rasyonel olmayan şeyleri sektörel ihtiyaçları günün gerçekleri revize ettiğimizde zaten bu otomatik olarak sonuçlara yansımaya başladı. Boydak Holding’in bugün itibariyle 75.3 milyon dolar vadeli mevduatı var. Vadesiz mevduat 19.1 milyon dolar. Toplamda bankalarda ise 94 buçuk milyon dolar nakit parası var.

Türkiye ekonomisi, Boydak Holding hedefleri ve istihdam rakamları hakkında neler söylemek istersiniz?

Ülke olarak 2017 yılında olağanüstü başarılara imza attık. Geçen yıl ülkemiz yüzde 7.4 büyüme gerçekleştirerek G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke pozisyonuna yükseldi. Bu büyüme performansı ile 2023 hedeflerine karlılıkla yürüdüğünü gösterdi. Boydak Holding ocak ayında 2018 büyümesini yüzde 5 buçuk olarak açıklamıştı. Şuan ki gidişat ile Boydak Holding kendi büyümesini yüzde 7 buçuk olarak revize ediyor. Bu da Türk ekonomisine ve sektöre olan inançtan dolayıdır. Boydak Holding geçen sene 380 milyon dolar civarında bir ihracat ile yılı kapatmış idi. Yüzde 10 büyüme koyduğunuz da, demek ki Boydak Holding olarak 420 milyon dolar civarında ihracat yapmamız lazım. Yıla başlarken ihracat hedefimizi 400 milyon dolar olarak açıklamıştık. Bu rakamı 420 milyon olarak revize ediyoruz. Onun ötesinde istihdam, yeni pazarlar bulma ve işsizliğe çözüm olma çok önemlidir. Mobilya grubunda istihdamımız 12 bin 400, yeni istihdamlar yaratacağız .

Yeni yatırım olacak mı?

Evet, mobilya sektörünün tek lideri İstikbal mobilyadır. İstikbal, mobilyada açık ara öndedir. Boydak mobilya grubu geçen yılı bin 480 mağaza sayısı ile kapatmıştı. Bu yıl 3 aylık dönemde bu sayı yeni mağazalar ile bin 508’ e ulaşmıştır. En yakın rakiplerinin toplam mağaza sayısı 500’ü bulmazken, mobilya sektöründeki rakiplerin toplamının 3 katı seviyesindeyiz. 2018 yılı içerisine Boytaş, İstikbal ve biraz da Merkez Çelik’e yapacağımız yaklaşık 100 milyon TL’lik yatırım var. Bu Boydak Holding ölçeğinde büyük bir yatırım değil ama 100 milyon TL’lik yatırımı bu 3 üretim tesisinde yapacağız.