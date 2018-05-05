Hedef enerji ihraç eden ülke olmak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, enerji alanında da ‘milli enerji’ hedefiyle hareket ettiklerini belirterek, hedefin enerji ihraç ülke haline gelmek olduğunu söyledi. Yenikapı’da bulunan Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde 2 Mayıs’ta başlayan ve bugün sona erecek İstanbul Gençlik Festivali’ne katılan Albayrak, kendi hayatı ve tecrübeleri ile tarihten örnekler vererek bir konuşma yaptı. Albayrak, dün, bugün ve geleceği birlikte anlamanın ve fikir sahibi olarak geleceği inşa etmenin önemine dikkat çekti. Albayrak “Bugünü doğru okursak geleceği öyle planlarız. Geleceği en iyi gençlerin okuduğuna inanıyorum” dedi.

SANCAR ÖRNEĞİNİ VERDİ

“Dünya çok büyük bir kırılmanın eşiğinde” diyen Albayrak konuşmasında Türkiye’nin enerjideki hedeflerinden de bahsetti. Türkiye’nin her yıl ortalama 55 milyar dolarlık enerji ve maden ithalatını azaltmak için yerli enerjinin çok önemli olduğunu anlatan Albayrak bu alanda son 2.5 yılda çok önemli tohumlar ektiklerini söyledi. Albayrak, “2023’e kadar Türkiye’yi başka bir ülke yapacak olan hedefler bunlar. Bir de bakmışsınız 10 sene sonra Türkiye enerji ithal eden değil ihraç eden bir ülke olmuş. Bunun stratejik adımlarını tek tek döşemek zorundayız. Bizden sonra da birileri bayrağı devralacak ama hepimizi çatı olarak birleştiren bir idealimiz var. Ben bu görevi bıraktığım güne kadar -ki 24 Haziran’da belki bitecek- bilemeyiz ama bu hedefleri gerçekleştireceğiz” diye konuştu. Öte yandan, ilim sahibi olurken aynı zamanda tevazu sahibi de olmak gerektiğinin altını çizen Albayrak, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar’ı bu noktada örnek gösterdi.

Sıra depolamada

Konuşmasından önce gösteri alanını dolaşan Albayrak, üniversiteler ve çeşitli kurumların stantlarından bilgi aldı, ziyaretçilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Enerji Vadisi’nde uygulama ve simülasyonları inceleyen Bakan Albayrak ve oğlu Ahmet Akif’in bilek güreşi renkli anlara sahne oldu. Bisiklet pedalı çevirerek elektrik enerjisi elde etmek için de oğlu ile kıyasıya yarışan Bakan Albayrak, yarışı oğluna kıl payı kaptırınca “Enerjiyi ürettik, artık sırada depolama var” dedi.

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