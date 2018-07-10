Hedefe yeni yönetimle daha hızla ulaşacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün yemin ederek göreve başlamasıyla birlikte devreye giren yeni sistem iş dünyasını da heyecanlandırdı. İş dünyasına göre karar alma süreçleri hızlanacak, hedefe daha hızlı ulaşılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün yemin ederek göreve başlamasıyla birlikte başlayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi iş dünyasının umutlarını artırdı. Türkiye’nin yeni bir sesteme resmen geçtiğini belirten iş dünyası temsilcileri yeni yönetimle birlikte hedefe daha hızlı ulaşacaklarını söylediler. İş dünyası yeni yönetimle birlikte Türkiye’de karar alma süreçlerinin hızlanacağını ve ekonomik gelişmelerin artacağını belirtti.
Sıkı bir işbirliği gelişecek
İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe: Türkiye artık farklı bir yönetim sistemine geçti. Biz dün olduğu gibi bugün de ülkemizin kalkınması gelişmesi için hep beraber çaba harcayacağız. Başarı çıtamızı daha da yukarılara taşımak için iş yapma modelimizi değiştirmek zorundayız. Türk hazır giyim endüstrisi olarak ihracatta ortalama kilogram birim fiyatını 20 dolardan 30 dolara, markalı ihracatımızı yüzde 10’dan yüzde 25’e, yüksek tasarımlı ürün ihracatını yüzde 5’e çıkarmayı hedefliyoruz. Yeni dönemin ihracat ağırlıklı büyüme modeli çerçevesinde reel sektör ile daha sıkı işbirliğinin gelişeceği bir süreç olacağına inanıyoruz.
Sorunlar hızla çözüm bulacak
Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel: Biz yurt dışında büyüdüğümüz ve markalı ihracatımızı arttırdığımız ölçüde ülkemize çok daha fazla fayda sağlayacağız. Markalarımızın önünde engel olarak duran konulara yeni ekonomi yönetimi ile beraber hızla çözüm bulacağımızı inanıyorum. Karar alma süreçlerindeki hıza paralel olarak küresel ölçekte marka çıkarma hedefimizi de çok daha çabuk yakalayacağımızı düşünüyorum.
Normalleşme süreci başladı
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur: Yeni Hükümet Sistemi ile birlikte normalleşme sürecinin başladığının mesajı verildi. OHAL uygulaması olağanüstü şartlar sonrası Türkiye gündemine girmişti. Bu şartlar kısmen ortadan kalkmıştır. Türkiye’nin bir an önce normalleşme sürecine girmesi gerekmektedir. Türkiye, yeni bir sürece girmiştir. OHAL kalkarken bertaraf edilene kadar FETÖ’nün üzerine gitmeli.
Uyumlu çalışma tarih ibir fırsat
Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi (ATBD Council) Genel Başkanı Uğur Terzioğlu: Yeni kabinenin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her konuda uyum içinde çalışacak olması Türkiye için büyük bir fırsattır. Özellikle ekonomi alanında yaşanan yapısal sorunların süratle çözüme kavuşturulması beklentisi içindeyiz. Bu konuda da her hangi bir endişemiz yok. Türkiye’ye daha önce olduğu gibi bundan sonra da yabancı sermaye girişinin devam edeceğine inancımız tam.
İş birliğimiz artarak sürecek
TGSD Başkanı Hadi Karasu: Yeni dönemde çok daha hızlı, özel sektörün dinamizmine uyum sağlayabilecek bir siyasi otorite hedefinin gerçeğe dönüşmesini yürekten arzu ediyor ve diliyorum. Yılda 40 milyar dolarlık üretim yapan ve 17 milyar dolarlık ihracata imza atan bir sektör olarak bugüne kadar hükümetlerimizle hep işbirliği halinde çalıştık. Yeni dönemde de bu işbirliği ve dayanışmanın devam edeceğinden hiçbir şüphem yok. Güçlü siyasal yönetimlerin oluşturacağı dinamizmle birlikte karar verme süreçlerinin çok daha hızlanacağına inanıyorum. TGSD olarak Endüstri 4.0 ve diğer ihtiyaçlar konusunda da yeni yönetim ile iş birliğimizi artırarak sürdüreceğiz.
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