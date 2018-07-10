Hedefe yeni yönetimle daha hızla ulaşacağız

Normalleşme süreci başladı

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur: Yeni Hükümet Sistemi ile birlikte normalleşme sürecinin başladığının mesajı verildi. OHAL uygulaması olağanüstü şartlar sonrası Türkiye gündemine girmişti. Bu şartlar kısmen ortadan kalkmıştır. Türkiye’nin bir an önce normalleşme sürecine girmesi gerekmektedir. Türkiye, yeni bir sürece girmiştir. OHAL kalkarken bertaraf edilene kadar FETÖ’nün üzerine gitmeli.

Uyumlu çalışma tarih ibir fırsat

Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi (ATBD Council) Genel Başkanı Uğur Terzioğlu: Yeni kabinenin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her konuda uyum içinde çalışacak olması Türkiye için büyük bir fırsattır. Özellikle ekonomi alanında yaşanan yapısal sorunların süratle çözüme kavuşturulması beklentisi içindeyiz. Bu konuda da her hangi bir endişemiz yok. Türkiye’ye daha önce olduğu gibi bundan sonra da yabancı sermaye girişinin devam edeceğine inancımız tam.