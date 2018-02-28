Helal cruise dönemi

Hünkar Turizm, ‘helal cruise’ turlarına başlıyor. İzmir Çeşme Limanı kalkışlı Yunan Adaları turunda, alkol, kumarhane, animasyon olmayacak, gemide sunulan tüm yiyecekler helal sertifikasına sahip olacak. Muhafazakar kesimden gelen talep üzerine 1.5 yıllık çalışma sonucunda hayata geçirilen turların ilk seferi 14 Haziran’da yapılacak, temmuz sonuna kadar 18 sefer ile devam edecek.

3 gece, 4 gece ve 7 gecelik paketlerle hizmet verecek turların fiyatı 249 Euro ile 1.500 Euro arasında değişiyor. Tur kapsamında Atina, Midilli, Nafplion, Santorini, Girit ve Rodos uğranılan destinasyonlar arasında yer alıyor.

Hünkar Turizm Genel Müdürü Cemal Erdem, Bahama bandıralı gemiyi ‘helal konseptine’ uygun hale getirmek için bazı değişiklikler yaptıklarını belirterek, şunları söyledi: “Gemimizde alkol yok, kumarhane yok, konseptimize uygun olmayan animasyon ve Mikanos adası gezisi yok. Gemide kumarhane olarak kullanılan bölüm restorana çevrildi, spor salonu da 200 kişilik mescid haline getirildi. Gemimizdeki 237 kabine misafirlerimiz için taharet musluğu taktırıldı.” Erdem, geminin havuz-spa ve güneşlenme alanlarının kullanım saatlerinin kadın ve erkeklere özel olmak üzere öğleden önce öğleden sonra iki seans şeklinde kullanılacağını ifade etti.