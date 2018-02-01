Hem borçlu hem de alacaklı korunacak
İflas erteleme, şirket kuruluşu ve inşaat izin süreçleriyle ilgili yeni bir düzenlemeye gidiliyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yeni düzenlemenin hem borçlunun hem de alacaklının menfaatini koruyacağını söyledi.
Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı. Düzenleme şirket kuruluşu ve inşaat izin süreçlerini kolaylaştırıyor, iflas ertelemenin yerini ise yeni bir sistem alıyor. 93 maddelik tasarının büyük bölümünü ise Adalet Bakanlığı’nın yaptığı düzenlemelerden oluşuyor. TBMM’deki görüşmeler öncesi yeni düzenlemeler hakkında bilgi veren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yeni düzenlemenin hem borçlunun hem de alacaklının menfaatini koruyacağını söyledi. Gül, düzenlemeyle 2003’ten bu yana uygulanan iflas ertelemenin yürürlükten kaldırılacağını bildirdi. Reform niteliğindeki değişiklikle, iflas ertelemenin yerine konkordatonun uygulanacağını dile getiren Gül, konkordato talep edebilmek için ‘borca batık hale gelme’ şartının aranmayacağını belirtti.
İCRA TAKİBİ YOK
Borçlardan indirim yapılması ya da borçların vadeye bağlanması talebini içeren konkordato kapsamında borçluların mali durumlarını gösterir belgeleri mahkemeye ileteceklerinin altını çizen Gül, konkordato çerçevesinde mahkemelerin borçlulara 3 aylık geçici süre vereceğini, bu sürenin 2 ay daha uzatılabileceğini belirtti. Gül, geçici mühlet kararıyla birlikte artık rehinli alacaklılar dışındaki alacaklıların, borçlu aleyhine icra takibi başlatamayacağını belirtti. Mal varlığının muhafazası için tedbirler de alacak olan mahkemeler tarafından konkordato komiserlerinin görevlendirileceğini ifade eden Gül, komiserlerin borçluların faaliyetlerine nezaret edeceğini bildirdi.
1 YIL KESİN MÜHLET
Gül, konkordatodaki geçici mühlet süresi içinde borçlunun mali durumunun iyileşebileceğinin tespit edilmesinin ardından borçluya bir yıllık kesin mühlet verileceğini aktardı. Kesin mühlet süresinin en fazla 6 ay daha uzatılabileceğini vurgulayan Adalet Bakanı Gül, böylece konkordatodaki geçici ve kesin mühlet sürelerinin 23 ayı geçemeyeceğine işaret etti. Bakan Gül, “Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında hazırladığımız kanun tasarısıyla kötüye kullanıldığı belirlenen iflas erteleme kurumunu yürürlükten kaldırıyoruz. Hem borçlunun hem de alacaklının menfaatini koruyan yeni bir reformu, düzenlemeyi hayata geçireceğiz” dedi.
Konkordato aktif hale geleceklTasarıyla iflasın ertelenmesi yürürlükten kaldırılacak. Bunun yerine, iflas erteleme nedeniyle tercih edilmeyen ancak mevzuatta bulunan borçlarda indirim yapılması veya borçların vadeye bağlanması talebini içeren konkordato revize edilerek, aktif hale getirilecek.
Konkordato tercih edebilmek için ‘borca batık hale gelme’ şartı aranmayacak. Borçlarını ödeme konusunda güçlüğe düşen veya güçlük yaşayabilecek olan borçlular konkordato talep edebilecek.
Alacaklı hakları takip edilecek
- Alacaklı sayısı, alacak miktarı ve alacakların çeşitliliği dikkate alınarak mahkemece, alacaklılar kurulu oluşturulabilecek. Bu kurul konkordato komiserinin faaliyetlerine nezaret edecek ve alacaklıların haklarını takip edecek.
- Mühlet süresince borçlu, komiserin nezareti altında işlerine devam edebilecek. Borçlu, mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemeyecek, kefil olamayacak, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devredemeyecek. Aksi yapılan işlemler hükümsüz sayılacak.
- Kesin mühlet içinde, mahkemece görevlendirilen komiser yapacağı ilanla tüm alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet edecek. Borçlu da bildirilen alacakları kabul veya reddedebilecek. Bu aşamadan sonra komiser, bir toplantı düzenleyerek borçlunun konkordato teklifinin alacaklılarla müzakere edilmesini ve oylanmasını sağlayacak.
Düzenleme neler kazandıracak?
- İflasta tasfiyeye tabi, icrada ise satışa tabi mallar ticari bütünlüğü korunarak yüksek fiyata satılacak. Alacaklının tatmini artacak, borçlunun borcu azalacak.
- Müflisin işletme ve satış yerleri mühürlenip kapatılmayacak
- İflasta, müflisin imalathanesi ve mağazası, hemen kapatılıp mühürlenmeyecek. Ticari faaliyetin devamını sağlayan bu önlem, işletme borçlarının ödenmesine ve istihdamın sürdürülmesine katkı sağlayacak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.