Hem borçlu hem de alacaklı korunacak

Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı. Düzenleme şirket kuruluşu ve inşaat izin süreçlerini kolaylaştırıyor, iflas ertelemenin yerini ise yeni bir sistem alıyor. 93 maddelik tasarının büyük bölümünü ise Adalet Bakanlığı’nın yaptığı düzenlemelerden oluşuyor. TBMM’deki görüşmeler öncesi yeni düzenlemeler hakkında bilgi veren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yeni düzenlemenin hem borçlunun hem de alacaklının menfaatini koruyacağını söyledi. Gül, düzenlemeyle 2003’ten bu yana uygulanan iflas ertelemenin yürürlükten kaldırılacağını bildirdi. Reform niteliğindeki değişiklikle, iflas ertelemenin yerine konkordatonun uygulanacağını dile getiren Gül, konkordato talep edebilmek için ‘borca batık hale gelme’ şartının aranmayacağını belirtti.

İCRA TAKİBİ YOK

Borçlardan indirim yapılması ya da borçların vadeye bağlanması talebini içeren konkordato kapsamında borçluların mali durumlarını gösterir belgeleri mahkemeye ileteceklerinin altını çizen Gül, konkordato çerçevesinde mahkemelerin borçlulara 3 aylık geçici süre vereceğini, bu sürenin 2 ay daha uzatılabileceğini belirtti. Gül, geçici mühlet kararıyla birlikte artık rehinli alacaklılar dışındaki alacaklıların, borçlu aleyhine icra takibi başlatamayacağını belirtti. Mal varlığının muhafazası için tedbirler de alacak olan mahkemeler tarafından konkordato komiserlerinin görevlendirileceğini ifade eden Gül, komiserlerin borçluların faaliyetlerine nezaret edeceğini bildirdi.

1 YIL KESİN MÜHLET

Gül, konkordatodaki geçici mühlet süresi içinde borçlunun mali durumunun iyileşebileceğinin tespit edilmesinin ardından borçluya bir yıllık kesin mühlet verileceğini aktardı. Kesin mühlet süresinin en fazla 6 ay daha uzatılabileceğini vurgulayan Adalet Bakanı Gül, böylece konkordatodaki geçici ve kesin mühlet sürelerinin 23 ayı geçemeyeceğine işaret etti. Bakan Gül, “Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında hazırladığımız kanun tasarısıyla kötüye kullanıldığı belirlenen iflas erteleme kurumunu yürürlükten kaldırıyoruz. Hem borçlunun hem de alacaklının menfaatini koruyan yeni bir reformu, düzenlemeyi hayata geçireceğiz” dedi.

Konkordato aktif hale geleceklTasarıyla iflasın ertelenmesi yürürlükten kaldırılacak. Bunun yerine, iflas erteleme nedeniyle tercih edilmeyen ancak mevzuatta bulunan borçlarda indirim yapılması veya borçların vadeye bağlanması talebini içeren konkordato revize edilerek, aktif hale getirilecek.

Konkordato tercih edebilmek için ‘borca batık hale gelme’ şartı aranmayacak. Borçlarını ödeme konusunda güçlüğe düşen veya güçlük yaşayabilecek olan borçlular konkordato talep edebilecek.

Alacaklı hakları takip edilecek