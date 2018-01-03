Hemşire avukat maaşları zam oranları son dakika 2018 enflasyon farkı hemşire avukat ne kadar alacak?

Hemşire avukat maaşları zam oranları son dakika 2018 enflasyon oranları hemşire avukat ne kadar alacak? Vatandaşların sıkça araştırdığı soruların başında gelenleri sizler için derledik. Peki Avukat maaşları zamlı 2018 rakamları ne kadar? Ocak ayı enflasyon rakamları belli oldu mu? Hemşire maaşları 2018 ücretleri ne kadar? Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla gözler şimdide Hemşire Avukat Ocak 2018 zamlı maaşlarına dikildi. Merakla beklenen Toplu sözleşme zam oranı belli olmuştu. Temmuz ayı verilerine baktığımız zaman memurlara unvanlarına göre zam gelmişti. İşte temmuz ayı zam tablosu haberimizde yerini alıyor. Peki Hemşirelerin Ocak 2018 Net Maaşları? Zamlı Ocak 2018 Hemşire Maaşları ne kadar? Avukat maaşı 2018 enflasyon farkı zamlı memur maaş listesi haberimizde! Hemşire maaşları lise-üniversite mezunu olanlara göre değişiklik göstermektedir. Bununla birlikte taban maaş ile birlikte sabit döner alan hemşirelerin maaşları 3 bin TL seviyelerindedir. 2018 Ocak %4'lük zamla birlikte Üniversite mezunu hemşirelerin maaşı (5/1 derece kademesinde olan) 3 735 TL'ye yükselecek. İşte merak edilen Hemşire avukat maaşları zam oranları son dakika 2018 enflasyon oranları hemşire avukat ne kadar alacak? Sorularının ayrıntılı cevapları sizlerle…

HEMŞİRE MAAŞI 2018 NE KADAR OLACAK?

Memur zamlarının artmasıyla kamuda çalışan hemşirelerin de maaşları da belli olacak. Haziran 2017 enflasyon oranlarının açıklanmasıyla memurların Temmuz 2017 zamlı maaşları belli olmuştu Temmuz 2017 memur maaşları listesine göre hemşire maaşları 3 bin 592 yükselmişti. Enflasyon zam farkı olursa hemşire maaşları 3 bin 771'ye çıkacak.

Avukat maaşı 2018 enflasyon farkı zamlı memur maaş listesi

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği enflasyon zam farkı bugün belli oldu. Ocak ayı enflasyon zam farkına göre avukat da yeni maaşlarına kavuştu. Toplu sözleşme ile zam alan avukatların da enflasyon zam farkına göre maaşları artacak.

Memur zammı Ocak 2018'de ne kadar olacak sorusunun yanıtı ortaya çıktı. 2018 memur zammına ilişkin milyonlarca memurun beklediği haberin ayrıntıları belli oldu. Memur maaşları toplu sözleşme kapsamında yüzde 4 zamlandı. Toplu sözleşme zam oranına baktığımız zaman avukatların maaşları da artmıştı. Enflasyon rakamlarına göre avukatlara 1.69 oranında zam geldi. Peki avukatların maaşları 2018 yılında ne kadar olacak?

AVUKAT MAAŞI 2018 NE KADAR OLACAK?

Memur zamlarının artmasıyla kamuda çalışan hemşirelerin de maaşları da belli olacak. Haziran 2017 enflasyon oranlarının açıklanmasıyla memurların Temmuz 2017 zamlı maaşları belli olmuştu Temmuz 2017 memur maaşları listesine göre avukatların maaşları 4 bin 684 TL'ye yükselmişti. Enflasyon zam farkına göre avukatların maaşı 267 TL zamlandı. 4 bin 684 TL olan avukat maaşları 4 951 TL'ye çıktı.

ENFLASYON YÜZDE 4'Ü AŞTI

Memur ve emeklilerin ocakta fark alabilmesi için 2017'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 4'ü aşması gerekiyor. 5 aylık enflasyon verisiyle bu oran aşıldı. Temmuz-kasım enflasyonu yüzde 4.97 çıktı. Yani memurlara ve memur emeklilerine 5 aylık enflasyona göre yüzde 4'lük zamma ilaveten yüzde 0.97 fark görünüyor. Ancak yapılan beklenti anketleri ve Merkez Bankası verilerine göre bu oranın daha da yukarı çıkması ihtimali var. Son kesin rakam ise 3 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyon verisi ile belirlenmiş olacak. Halen en düşük memur maaşı 2 bin 721 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaş, ocak zammı yüzde 4 olursa 2 bin 821 liraya, ayrıca yüzde 0.97 enflasyon farkı olursa 2 bin 857 liraya yükselecek. Yani en düşük maaşta en az 136 lira artış olacak. En düşük memur emeklisi maaşı da bin 871 liradan, zam oranı yüzde 4 olursa bin 945 liraya, yüzde 0.97+yüzde 4 olursa bin 964 liraya çıkacak. Böylece en az 93 lira artış olacak.

AGİ YÜKSELECEK

1 Ocak'ta asgari ücretteki artışla, maaşlara eklenen asgari geçim indirimi (AGİ) de yükselecek. Asgari ücret, artış geçen yılki gibi yüzde 8 olursa, brüt bin 919 lira 70 kuruşa çıkacak. Buna bağlı olarak da en düşük asgari geçim indirimi tutarı 133,31 liradan 143,97 liraya ulaşacak. En yüksek tutar ise 226,63 lira yerine 244,76 lira olacak.

TOPLU SÖZLEŞME ZAM ORANI BELLİ OLMUŞTU

Toplu sözleşme zam oranı belli olmuştu. Temmuz ayı verilerine baktığımız zaman memurlara unvanlarına göre zam gelmişti. İşte temmuz ayı zam tablosu

Avukatlık Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca avukatlık meslek şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Türk hukuk fakültelerinden birinden mezun olmak veya yabancı memleket hukuk fakültesinden mezun olup da Türkiye hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerden başarılı sınav vermiş bulunmak,

Avukatlık stajıını tamamlayarak staj bitim belgesi almış olmak gerekir. Avukatlık Kanunu’nun 4/1. maddesi uyarınca istisna olarak adli, idari ve askeri yargı hakimlik ve savcılıklarında, Anayasa Mahkemesi raportörlüklerinde, Danıştay üyeliklerinde, üniversiteye bağlı fakültelerin hukuk bilimi dersleri dalında profesörlük, doçentlik, yardımcı doçentlik görevlerinde dört yıl, kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk müşavirliği görevinde on yıl süre ile hizmet etmiş olanlarda, avukatlık stajını yapmış olmak koşulu aranmamaktadır.

Kanunun 4/2. maddesi uyarınca Türk vatandaşları ve Türk uyruğuna kabul olunanlardan yabancı hukuk fakültelerinden mezun olup da, geldikleri yerde dört yıl süreyle mahkemelerin her derecesinde hakimlik, savcılık veya avukatlık yapmış ve avukatlığı meslek edinmiş bulunanlar, 3 üncü maddenin (b) bendinde yazılı olduğu biçimde Türk hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerden usulüne uygun olarak yapılan sınavlarda başarı göstermiş ve ayrıca Türkçe’yi iyi bilir oldukları da bir sınavla anlaşılmış olmak kaydıyla, avukatlık stajını yapmış olmak koşulu aranmamaktadır.

Kayıt yaptırmak istediği Baro Levhasına yazılmak istenen baro bölgesinde ikametgahı bulunması, Avukatlık Kanunu’na göre avukatlığa engel bir halinin olmaması gerekir.

DOKTORA HEM MAAŞ ARTIŞI HEM YIPRANMA HAKKI

Hükûmetin, sağlık çalışanlarının özlük hakları ile çalışma koşullarının düzeltilmesine yönelik uzun süredir yaptığı çalışmada sona gelindi. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, ocak ayı içinde doktorların maaş artışlarının da içinde olacağı sağlık paketini Meclis gündemine getirmeyi planladıklarını söyledi. Demircan, sağlık çalışanlarının çalışma ortamlarının düzeltilmesi ve düzenlenmesi için çalışma yaptıklarını açıkladı. Demircan “Doktorların özlük haklarıyla ilgili çalışmamız var. Özlük haklarını geliştirmek, emekli maaşlarını artırmak ve yıpranma payını doktorlara kazandırmakla ilgili bir çalışmamız var ve önümüzdeki ayda, ocak ayında imkân olursa sağlıkla ilgili bir yasa paketi getireceğiz. Bunun içerisinde doktorların özlük haklarıyla ilgili çalışmalar da olacak.” dedi.

Edinilen bilgilere göre, Sağlık Bakanlığının yaptığı torba yasa çalışmasında doktorlara her 5 yıl için bir yıl yıpranma hakkı getiriliyor. Sağlık çalışanlarının maaşlarının artırılması ve yapılacak artıştan emekli doktorların da yararlanması öngörülüyor. Emekli doktorların maaşlarında bin liranın üzerinde artış yapılması hedefleniyor. Pakette, hekimlerin yüksek tazminatlardan çekindiği için sezaryenle doğuma yönelmesinin önüne geçmek için, hastanelere sigorta zorunluluğu getirilmesine yönelik düzenleme de yer alıyor. Sigortadan, normal doğuma bağlı olarak kadın ve çocuğun uğrayacağı maddi ve bedeni zararlar karşılanacak; sigortayı hastaneler yaptıracak.

SON İKİ YILDA YÜZDE 21,79 ZAM

Çok kısa, geçen toplu sözleşmede durum neydi diye özetleyecek olursak; 2015'de yapılan toplu sözleşme çerçevesinde memur ve emeklileri 2016 yılı Ocak ayında yüzde 6, Temmuz ayında da yüzde 5 zam aldılar. Ayrıca 2016'nın Ocak ayında da maaşlara yüzde 0,90 enflasyon farkı yansıdı. Bu yıl ise, yani 2017'de, toplu sözleşmede zam oranı Ocak ayında yüzde 3, Temmuz ayında yüzde 4 olarak belirlendi. Temmuz ayında ise yüzde 2,89 enflasyon farkı oluştu ve zam oranı yüzde 6,89 oldu. Böylece memur ve emeklileri, 2016-2017'de toplam 21,79 zam almış oldular.

Gelelim, memur emeklilerinin önümüzdeki toplu sözleşmeden kaynaklı maaş zamlarına. Yeni zamlarla birlikte en düşük memur emeklisinin maaşı 2018'in ilk yarısında yüzde 4'lük zam oranı ile birlikte 1.945 liraya çıkacak.