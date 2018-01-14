Her ay 425 TL alacaklar
Geçtiğimiz yıl pilot uygulaması başlatılan ‘büyükanne projesi’nde son sözü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı söyleyecek.
3 yaşını doldurmayan torununa bakan büyükannelere 12 ay boyunca karşılıksız 425 TL destek verilmesi için başlatılan pilot proje mart sonunda bitiyor.
Anne olan kadınların istihdamda kalmasını sağlamak için geçen yıl başlayan 'büyükanne projesinin' kaderine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı karar verecek. İş dünyası örgütleri ve sendikaların ilk yıl finansmanına katkı sağladığı pilot proje, mart sonu itibariyle bitecek. Eğer bakanlık devam kararı alırsa, finansman yöntemini de belirleyecek.
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