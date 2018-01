Her ilde 3 köye piyango vuracak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından geliştirilen proje kapsamında her ilde 3 örnek köy modeli geliştirilecek. Örnek köylerde her aileye ahır yapılacak, suni tohumlama ve buzağı başına verilen destek ödemeleri yüzde 130 arttırılacak. Örnek köy modeli kapsamında Hazine'den yer tahsisi de yapılabilecek.