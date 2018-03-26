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Her şehre 3 örnek köy kurulacak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ‘Örnek Köy’ projelerini yaygınlaştıracaklarını ve o bölgede yaşayan insanların hayat standardını yükselteceklerini söyledi.

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Fakıbaba “Özellikle köyde yaşayan kardeşlerimizin hayat standartlarını yükseltmek, onların gelirlerini artırmak için çalışıyoruz. 250 köy projemiz (Örnek Köy Projesi) ve diğer benzer projelerin üzerinde daha çok duracağız. Her şehre 3 örnek köy kuracağız. Şu anda iki köyde başladık, diğer illerimizde de yıl sonuna kadar başlayıp bitireceğiz. Tek tek hayata geçiriyoruz” dedi. 

Fakıbaba,  Türkiye’nin tarım ve hayvancılık potansiyelini daha iyi kullanabilmek için çok yönlü çalışma yaptıklarını söyledi. Özellikle Anadolu köylerinde yaşayan vatandaşlara sahip çıkmayı temel düstur edindiklerini vurgulayan Fakıbaba, bu kapsamda kısa, orta ve uzun vadeli farklı projeleri hayata geçirmeyi planladıklarını dile getirdi. Fakıbaba, ürün planlaması yaparak arz ve talep dengesini sağlamayı hedeflediklerini kaydetti. Fakıbaba, tarımda değişimin ve dönüşümün ilk adımınının ise ‘Örnek Köy Projesi’ olduğunu anlattı.

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