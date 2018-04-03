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‘Her şey pozitif olacak’

  • YAŞAR KIZILBAĞ
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Türkiye’ye moral veren ihracat rakamlarını Öncüpınar Sınır Kapısı’nda açıklayan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, düzenlediği sohbet toplantısında “İhracatta beklentilerimiz çok iyi. Çift hane ihracat büyümesi bekliyoruz. Bizim ekonomistlerin bize verdiği 18 tane konunun 16 tanesi pozitif çıktı. Kötü birşey görmüyoruz. Her şeyin pozitif olacağını görüyoruz. İhracat iyi, büyüme iyi. Bu yıl yüzde 5-5.5 civarında bekliyoruz” diye konuştu.

OYNAKLIK OLMASIN YETER

Euro/dolar paritesindeki yukarı yönlü gidişin ihracata yaradığını  söyleyen Büyükekşi “Paritenin 1.25’e gelmesi Türkiye’nin ihracatı açısından faydalı bir şey” dedi. Büyükekşi o yüzden ihracatta da her şeyin pozitif olacağına inandığını belirtti. Büyükekşi “Biz kurdaki oynamaların üzerinde durmuyoruz, volatilitenin ne kadar düşük olursa bizim açımızdan o kadar iyi. Biz hiçbir zaman yüksek kur peşinde koşmadık, koşmuyoruz, ama kur şu olsun daha fazla ihracat yaparız demiyoruz. Volatilite düşük olsun, öngörülebilir olsun diyoruz. Artışlar düşüşler olacak. Ama belli bir dar alanda olursa bu bizim ekonomimize önemli avantajlar sağlar” dedi.

Katma değerli ürün ihracatının arttığını da belirten Büyükekşi “Bunun için de yatırıma ihtiyacımız var. Bunun en güzelini geçen yıl yaşadık. Geçen yıl Ford ve, TOFAŞ’ın yaptığı yeni yatırımlar sayesinde ihracat arttı. Ford’un ve TOFAŞ’ın da arttı. İhracat yüzde 10.2 artarken toplam otomotiv ihracatı yüzde 20’ye yakın arttı. Bu nasıl oldu. Yeni yatırımlardan dolayı” dedi.

Birliklere ‘kadın üye alın’ çağrısı

Büyükekşi, 60 tane ihracatçı birliğinde nisanda seçim olacağını da hatırlatarak “60 birliğin 40’ında tek liste var. Şu anda görünüşe göre İstanbul ve Bursa’dan birer kadın başkan olmasını bekliyoruz. Yönetim kuruluna 2 bayan üye, denetim kuruluna 1 bayan üye alın’ dedik. Bazı yer 3, bazı yerler 1 kadın üye alıyor” dedi. Anadolu’daki birliklerin kadın üye bulmakta zorlandığını da aktaran Büyüyekşi “Gaziantep’te sondum ‘biz kadını nereden bulacağız’ diyorlar” ifadesini kullandı.

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