Her yıl 4 milyon İstanbullu park edip devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSPARK tarafından hayata geçirilen ‘Park Et, Devam Et’ projesi kapsamında açılan PR (Park and Ride) parklarını yılda 4 milyon kişi kullandı. Belediyeden alınan bilgiye göre, İstanbul genelinde Marmaray, metro, metrobüs, vapur ve diğer toplu taşıma araçlarına entegre olan PR otoparklarına ilgi her geçen gün artıyor. Türkiye’nin ilk sürücüsüz metrosu Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Hattı ile entegre olan 2 bin 500 araç kapasiteli PR otoparkları metroyu kullanmak isteyen sürücülere hizmet veriyor. Haldun Alagaş, Ümraniye, Bağlarbaşı ve Üsküdar Belediyesi katlı otoparkları ile Ümraniye Santral, Altunizade ve Üsküdar açık otoparkları ile Marmara İlahiyat otoparkı, PR olarak kullanılıyor.

Arabalarını bu otoparklara bırakan sürücüler, Ümraniye’den Üsküdar’a sürücüsüz metro teknolojisi ile 15 dakikada ulaşabiliyor. Kadıköy Ayrılıkçeşme otoparkı ise Marmaray’ı kullanarak Yenikapı’ya, buradan aktarma yaparak Aksaray Metrosu ile havaalanına, aynı zamanda metrobüs ile Beylikdüzü’ne geçmeye çalışan sürücülere hizmet veriyor. Araçlarını PR noktalarına bırakıp toplu taşımayı tercih eden sürücülerin bu tercihleri sayesinde, her gün 150 kilometrelik araç konvoyu trafikten çekiliyor. Bu rakam, bir yılda yaklaşık 50 bin kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluşmasının da engellendiğini gösteriyor.

BEŞ YENİ PROJE YOLDA

İBB tarafından inşası devam eden metro hatları ile entegre olması amaçlanan 5 yeni PR otoparkı yapılacak. Toplam 2 bin 500 kapasiteli 5 yeni P R otoparkı yapılması için çalışmalar başladı. Raylı sistem hatları ile entegre olacak bu otoparklar sayesinde, sürücüler araçlarını park ederek seyahatlerine metro ile devam edebilecek.

PR otoparklarından biri, Halkalı-Gebze Marmaray Hattı ile yürüme mesafesinde olan Bakırköy-Ataköy Metrosu’na yakın bir yerde olacak. Otoparkın hizmete alınmasıyla sürücüler araçlarını park ederek Marmaray’a binecek. Yapımı devam eden; Kayaşehir-Başakşehir ve Halkalı-Yeni Havalimanı metro hatlarıyla entegre olacak Kayaşehir aktarma istasyonu, Yamanevler-Çekmeköy Metro Hattı ile entegre Çekmeköy Metro İstasyonu ile Ümraniye Tepeüstü’nde de PR açık otoparkları yer alacak.