Her yıl 500 bin konut yenilenecek

Türkiye›de 7.5 milyon yapının dönüşmesi gerektiğini ifade eden Özhaseki, Türkiye›de 15 yıl içinde kentsel dönüşümün hızlanarak devam edeceğini belirtti. Özhaseki “Bu yapılardan 250 bini İstanbul’da 250 bini Anadolu’da olmak üzere toplamda yılda 500 bin konutu yenilemeyi ve dönüştürmeyi düşünüyoruz. 2018’den itibaren başlayarak 500 bin konutu değiştirirsek ve dönüştürürsek ortalama ülke ekonomisine 40 milyar dolarlık bir hacim oluştururuz” diye konuştu.

ŞEHİRLERE ANAYASA

Özhaseki “İstanbul’un uyguladığı imar yönetmelikleriyle Sivas’ın bir ilçesinin, Bitlis’in köşesinde kalmış bir yerleşim beldesinin uyguladığı imar yönetmeliği aynı. Bu da müthiş bir yanlışlığa sebebiyet veriyor. 7’nci aya kadar 2017 yılının ortasına kadar her şehrin imar yönetmeliği ayrı çıkacak. Bu şehirlerin anayasası olacak. Bu değişmez anayasa bundan sonra uygulanmaya devam edecek” dedi. Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu ve belediyelerin bir an önce riskli alan tespiti yaparak kendilerine bildirmesi gerektiğini söyleyen Özhaseki “Gelsinler bakanlığa her türlü yardımı yapmaya hazırız; kira yardımı ve faizlerini karşılamak dahil. Bakanlık olarak” diye konuştu.

FİKİRTEPE 3 YILDA TAMAMLANACAK

Fikirtepe’de kentsel dönüşümü tıkadığını anlatan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, sorunları çözdüklerini ifade etti. Özhaseki, “Müteahhitleri anlaştırdık, vatandaşlarla anlaştık. İflas eden müteahhitlere ortak olduk. Kiptaş ve İller Bankası ortaklığıyla orada çözüm ortağı olduk. Bu pazar günü 13 adada temel atıyoruz. 2 adanın da yıkımına başlıyoruz. Yani 15 adada işe başlıyoruz. 15 adada 9 bin 189 konut, 571 işyeri, 509 ofis var. Pazar günü bağımsız 10 bin 269 bağımsız biriminin temelini atıyoruz. Fikirtepe’de ekonomik büyüklük olarak 35 bin konut yapılacak ve 18 milyar dolarlık bir hacim var. Modern Fikirtepe 3 yıl içinde oluşacak” dedi .