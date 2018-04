Her yıl İstanbul'da düzenlenen TÜMEXPO fuarı, bu yıl Şanlıurfa'da açılacak

Hükümetin yıllardır terör nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşanan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki iller için yatırımcılara sunduğu destekler sayesinde bölgedeki ticari hareketlilik her geçen gün artıyor.



Maliye, Ekonomi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Kalkınma bakanlıkları tarafından sağlanan avantajları kullanan çok sayıda sanayici ve iş adamı, fuarlar sayesinde de ürünlerini yerinde pazarlama imkanı buluyor.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince yaptırılan ve 85 bin metrekarelik alanıyla bölgenin en büyüğü olan fuar merkezi, kısa süre önce Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın da katıldığı törenle açıldı.



Belediye şimdi de Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) öncülüğünde farklı ülke ve sektörlerden üretici ve tüketicileri TÜMEXPO fuarında buluşturmak için çalışma yapıyor.



TÜMSİAD tarafından her yıl İstanbul'da düzenlenen fuar, bölgeye katkı sağlaması amacıyla gelecek yıl mart ayında Şanlıurfa'da kapılarını açacak.



Fuar, Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Orta Asya gibi birçok bölgeden ve farklı sektörlerden katılımcıları buluşturacak.



Bölgeye katma değer sağlayacak



TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, fuar merkezinde incelemelerde bulunmak üzere kente geldi. Doğan burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarın bölgeye ciddi bir hareketlilik sağlayacağına inandığını söyledi.



Bölgede artan yatırımlara paralel olarak üretimin arttığını ifade eden Doğan, yatırımcının ürünlerini yurt dışına pazarlayabileceği bir ortam hazırlamak istediklerini belirtti.



Doğan, "Daha önce İstanbul'da yapmayı planladığımız 2019 TÜMEXPO fuarını, yönetim kurulu olarak Şanlıurfa'da düzenleme kararı aldık. Burada hem yurt dışından gelecek alım heyetleriyle hem de bizim İstanbul ve Anadolu'daki üyelerimizle beraber bir katma değer sağlanacak. Memlekete özellikle de bölgeye hareket sağlayacak birtakım girişimler yapmamız lazım diye düşündük ve o fuarı da mart ayında buraya aldık." diye konuştu.



Fuar için kapsamlı hazırlıklar yaptıklarını aktaran Doğan, "26 ülkeyle temasa geçildi, yurt dışından gelecek 16 sektörden alım heyetleriyle konuşuluyor. Burada konaklamayla beraber turizm anlamında da 3 günlük ciddi bir hareketlilik bekliyoruz." dedi.



"Şehre pozitif yansıyacak"



Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de söz konusu fuarın kentte gerçekleştirilecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Kentte her ay bir fuar düzenlemeyi planladıklarını belirten Çiftçi, şunları kaydetti:



"EXPO fuarları Türkiye'de ve uluslararası ölçekte ses getiren fuarlar. Dolayısıyla Şanlıurfa'nın tanıtımına ve turizm hareketliliğine de katkıda bulunmuş olacak. Şanlıurfa'nın ticari potansiyelini yükseltecek. Şehrin marka değeri açısından da çok önem arz ediyor. Bizler buna ev sahipliği yapacağız. Yepyeni bir bakış açısı Şanlıurfa'ya getirilmiş oldu. Bu bakış açısı şehre pozitif olarak yansıyacak, hem insanına hem esnafına, üreticisine hem de yenilikleri takip eden vatandaşlarımıza katkıda bulunacak. Şanlıurfa artık fuar turizmi anlamında bir canlılıkla karşı karşıyadır."