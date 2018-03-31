Kombi ve kazanların üretimi 21 Nisan'dan itibaren durdurulacak

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'deki kombi ve kazanlarda enerji verimliliğini artırmak için düzenleme yaptıklarını belirterek, "400 kilovat (kW) ısıtma gücüne kadar olan konvansiyonel kombi ve kazanların üretimi ve ithalatı 21 Nisan'dan itibaren durdurulacak. Üreticilerin ellerindeki ürünleri 1 Ocak 2019 tarihine kadar bayilerine göndermeleri gerekiyor." dedi.

Özlü, yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde çevrenin daha fazla korunması ve emisyon değerlerinin azaltılması amacıyla uygulamaya alınan Enerji ile İlgili Ürünler Yönetmeliği'nin yeni fazlarının Türkiye'de de uygulanmaya başlandığını hatırlattı.

Bu kapsamda, Bakanlık tarafından yapılan yoğun çalışmalar sonucu kombi ve kazanlarda enerji verimliliğini artıracak düzenlemelerin Resmi Gazete'de yayımlandığını belirten Özlü, bu düzenlemelerin 21 Nisan 2018'de yürürlüğe gireceğini söyledi.

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle Türkiye’de üretilen ve ithal edilen 400 kilovat ısıtma gücüne kadar olan kombi ve kazanların, daha yüksek verimli yoğuşma teknolojisine sahip olmalarının zorunlu olacağını belirten Özlü, 400 kW ısıtma gücüne kadar olan konvansiyonel (yoğuşmasız) kombi ve kazanların üretimi ve ithalatının da bu tarihten itibaren durdurulacağını bildirdi.