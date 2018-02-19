‘Herkesin gururlandığı bir noktaya geleceğiz’
Avrupa pazarında 2. sıraya yükselen Beko hedef büyüttü. Koç Holding Başkan Yardımcısı Ali Koç “Afrika, Pakistan, Hindistan ve Asya’da da hepimizin gurur duyacağı bir noktaya geleceğiz”dedi.
- YAŞAR KIZILBAĞ
Barcelona sponsorluğunun ardından Avrupa’da marka bilinirliği artan ve pazar payı sürekli yükselen Beko, global marka olma yolunda adımlarını hızlandırdı. Avrupa pazarında ikinci sıraya oturan Beko’nun yeni hedefi ise Pakistan, Hindistan ve Asya’daki operasyonlarıyla su pazarlarda da ilk sıralara yükselmek...
DOĞRU YOLDAYIZ
Barcelona’yla geçen hafta 3 yıllık yeni bir sponsorluk anlaşmasına imza atan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Koç, düzenlediği sohbet toplantısında Beko’nun global marka olmaya en yakın marka olduğunu belirterek doğru yolda olduklarını söyledi. Koç, Barcelona sponsorluğunun markanın bilinirliğini, pazar payını ve fiyatlandırma gücünü artırdığını belirterek, saha dışında büyük resmin daha sağlıklı, bilinir, değerli ve cazip olması için yapıcı rekabetin gerektiğini anlattı.
Koç, “Son dönemde Afrika, Pakistan, Hindistan, Asya piyasası ve dünyada tutunmanın en zor olduğu Amerika piyasasında bu gibi anlaşmalarla ve inovatif ürünlerimizle hepimizin gurur duyacağı bir noktaya geleceğiz. Bizim de bir global markamız var. Çok doğru yoldayız” dedi. Yurt dışı sponsorluklarının yaklaşık 20 yıl önce İngiltere ile başladığını anlatan Koç, “Beko, bir gecede buralara gelmedi. Geçmişte yaptığımız sporla ilgili yatırımlardan çok iyi dönüşler aldık” dedi. Koç Holding’in İngiltere alt liginden kulüp satın alacağı yönündeki iddiaların doğru olmadığını kaydeden Ali Koç, “Bizim öyle bir niyetimiz yok ama şu anda 2.ve 3. liglerden takımlar alıp üst liglere taşıyarak gelir elde etmek isteyen yatırımcılar olduğunu biliyorum. Bir yatırımcı 3. ligden takım almış. 2. lige çıktığında 40 milyon dolar oluyorsun. İş, yatırım olarak bakıyorlar. LaLiga’ya çıktığın zaman 80 milyon dolar oluyorsun” dedi.
İLK OLACAĞIZ
Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu “Beko, 17 yıldır Avrupa’daız en hızlı büyüyen marka” dedi. Ebiçlioğlu, Beko’nun İspanya pazarında 25. sıradan 3. sıraya yükseldiğini kaydederek, “Hedefimiz ilk olmak” dedi. Arçelik Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Yalım Uzun ise, marka bilinirliklerinin İspanya’da yüzde 34’ten yüzde 40’a geldiğini söyledi.
Kral gibi hissettiriyorlar
Başka ülkelerde, başka branşlarda da sponsorlukları olduğunu anlatan Koç, “Bunlar farklı. Tüm sponsorlarını el üstünde tutuyorlar. Kral gibi hissettiriyorlar” dedi. Türkiye’de spora olan sponsorluk ilgisinin her geçen gün azaldığına işaret eden Koç, “Burada muhtelif nedenler var ama biz sporun birleştirici yanını, gerçek ruhunu ortaya çıkarttığımızda bu sorunları daha iyi çözebileceğiz. Türkiye’de bir marka ‘bir takıma sponsor olursam, öbür ikisine de olmam lazım yoksa benim markam zarar görür’ diyorsa bir şeyleri yanlış yapıyoruz. Bindiğimiz dalı kesiyoruz” dedi.
İstihdamda AB’den iyiyiz
Koç, son istihdam verileriyle ilgili bir soru üzerine istihdamın, sadece Türkiye’de değil tüm dünyada bir sorun olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Teknolojinin artısı, eksisine bakıldığında istihdama etkilerini görüyoruz. İnsan gücü ve becerisine ihtiyaç azalıyor. Bu nedenle bu insanların hangi alana kanalize edileceği de önem taşıyor. Genç işsizliği İspanya’da yüzde 25 seviyelerinde. Bizdeki durum çok daha iç açıcı. Bizim ülkemizde ise istihdamda az da olsa bir artış var. Çok daha iyi bir noktaya gelmemiz lazım” dedi.
Hedefimiz tüm dünya
Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu ise Barcelona sponsorluğunun kulüp olarak ayrı bir yere koyulması gerektiğini aktararak “Bizim büyüme alanlarımız sadece Avrupa değil, Asya, Yakın Asya, Pakistan, Çin ve ABD. İnanın ABD’de bile çok ciddi şekilde sevilen ve izlenen bir kulüp. Dolayısıyla bu sponsorluğun bize olan etkisi sadece Avrupa değil, bütün dünya, öyle bakmak lazım. Avrupa’ya geldiğimizde de Beko’nun Avrupa’da bir numara olma hedefi var. Barcelona sponsorluğunun son 3 yılda bize çok önemli bir marka bilinirliği getirdiğini gördük” dedi.
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