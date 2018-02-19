‘Herkesin gururlandığı bir noktaya geleceğiz’

Barcelona sponsorluğunun ardından Avrupa’da marka bilinirliği artan ve pazar payı sürekli yükselen Beko, global marka olma yolunda adımlarını hızlandırdı. Avrupa pazarında ikinci sıraya oturan Beko’nun yeni hedefi ise Pakistan, Hindistan ve Asya’daki operasyonlarıyla su pazarlarda da ilk sıralara yükselmek...

DOĞRU YOLDAYIZ

Barcelona’yla geçen hafta 3 yıllık yeni bir sponsorluk anlaşmasına imza atan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Koç, düzenlediği sohbet toplantısında Beko’nun global marka olmaya en yakın marka olduğunu belirterek doğru yolda olduklarını söyledi. Koç, Barcelona sponsorluğunun markanın bilinirliğini, pazar payını ve fiyatlandırma gücünü artırdığını belirterek, saha dışında büyük resmin daha sağlıklı, bilinir, değerli ve cazip olması için yapıcı rekabetin gerektiğini anlattı.

Koç, “Son dönemde Afrika, Pakistan, Hindistan, Asya piyasası ve dünyada tutunmanın en zor olduğu Amerika piyasasında bu gibi anlaşmalarla ve inovatif ürünlerimizle hepimizin gurur duyacağı bir noktaya geleceğiz. Bizim de bir global markamız var. Çok doğru yoldayız” dedi. Yurt dışı sponsorluklarının yaklaşık 20 yıl önce İngiltere ile başladığını anlatan Koç, “Beko, bir gecede buralara gelmedi. Geçmişte yaptığımız sporla ilgili yatırımlardan çok iyi dönüşler aldık” dedi. Koç Holding’in İngiltere alt liginden kulüp satın alacağı yönündeki iddiaların doğru olmadığını kaydeden Ali Koç, “Bizim öyle bir niyetimiz yok ama şu anda 2.ve 3. liglerden takımlar alıp üst liglere taşıyarak gelir elde etmek isteyen yatırımcılar olduğunu biliyorum. Bir yatırımcı 3. ligden takım almış. 2. lige çıktığında 40 milyon dolar oluyorsun. İş, yatırım olarak bakıyorlar. LaLiga’ya çıktığın zaman 80 milyon dolar oluyorsun” dedi.

İLK OLACAĞIZ

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu “Beko, 17 yıldır Avrupa’daız en hızlı büyüyen marka” dedi. Ebiçlioğlu, Beko’nun İspanya pazarında 25. sıradan 3. sıraya yükseldiğini kaydederek, “Hedefimiz ilk olmak” dedi. Arçelik Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Yalım Uzun ise, marka bilinirliklerinin İspanya’da yüzde 34’ten yüzde 40’a geldiğini söyledi.