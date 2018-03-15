Heron’un pabucunu dama attı ilk ihracatını yaptı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında önemli sorumluluklar üstlenen silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2 bir ‘ilk’i gerçekleştirerek ilk ihracatını Katar’a yapacak. Katar’da düzenlenen Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı’nda (DIMDEX 2018), Bayraktar TB2 İHA’nın ilk ihracatı da duyuruldu.

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Fuar kapsamında gerçekleştirilen imza törenine, Katar Hava Kuvvetleri Keşif ve Gözetim Merkezi Komutanı ve İHA Komitesi Başkanı Tuğgeneral Muhammed Owaida Al-Ramzani, Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Serdar Demirel, Savunma Sanayii Müsteşarlığı İnsansız ve Akıllı Sistemler Dairesi Proje Müdürü Yusuf Hakan Özbilgin, Bayraktar’ı üreten Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar katıldı.Türkiye, imzalanan sözleşmeyle ilk kez bu çapta bir milli hava aracı platformu ve yardımcı sisteminin ihracatını gerçekleştirecek. İhraç edilen ürünün İHA gibi havacılık teknolojisinin en ileri seviye uygulamalarından biri olması dolayısıyla da söz konusu ihracat önem taşıyor.

6 SİHA VERİLECEK

Katar’la imzalanan sözleşme kapsamında 1 yıl içinde 6 Silahlı Bayraktar TB2 Hava Aracı (SİHA) Platformu, 3 yer kontrol istasyonu sistem ve ekipmanı ile İHA eğitim simülatörü teslim edilecek. Ayrıca Katar Silahlı Kuvvetleri için İHA Harekat Merkezi ve milli olarak geliştirilen ağ tabanlı veri izleme ve arşivleme yazılım sistemi kurulumları yapılacak. Baykar mühendis ve eğitim kadrosu tarafından Katar Silahlı Kuvvetleri personeline Türkiye’de İHA pilot, faydalı yük ve bakım eğitimleri verilecek.

Sonrasında yine Türk mühendis ve uçuş destek personelince Katar Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edilen sistemlerin 2 yıllık lojistik ve teknik desteği sağlanacak. Araçların teslimiyle Türk savunma sanayisi tarafından son yıllarda geliştirilen birçok farklı ürün ve yazılım da Katar Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine girmeye başlayacak.