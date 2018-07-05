Hesabında en az 1 milyon lira olan mudilerin toplam mevduatı ilk kez 1 trilyon liranın üzerine çıktı

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı mayıs sonunda 157 bine dayanırken, milyonerlerin toplam mevduatı da ilk kez 1 trilyon liranın üzerine çıktı.



AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı mayıs sonu itibarıyla 156 bin 866'ya çıktı. Böylece geçen yılın sonunda 138 bin 980 olan milyoner sayısı, 5 ayda 17 bin 886 kişi arttı.



Söz konusu milyonerlerin toplam mevduatı mayıs sonu itibarıyla 1 trilyon liranın üzerine çıkarak 1 trilyon 37 milyar 152 milyon liraya ulaştı. Böylece milyoner başına düşen ortalama mevduat, 6 milyon 612 bin lira oldu.



Geçen yıl sonunda 909 milyar 979 milyon lira seviyesinde bulunan milyonerlerin toplam mevduatı, bir yılda 127 milyar 173 milyon lira artış kaydetti.



Yurt içi yerleşik milyonerlere yaklaşık 15 bin kişi eklendi



Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı yılın ilk 5 ayında 2017'ye kıyasla 14 bin 784 artarak 141 bin 753'e ulaşırken, bu kişilerin toplam mevduatı da 939 milyar 759 milyon liraya yükseldi.



Aynı dönemde yurt içinde yerleşik milyonerlerin mevduatlarının 441 milyar 624 milyon lirası yerel para cinsi, 493 milyar 958 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 4 milyar 177 milyon lirası kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt içinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 630 bin lira olarak hesaplandı.



Yurt dışı yerleşik milyoner sayısı 15 bini aştı



BDDK verilerine göre, yurt dışında yerleşik mudi sayısı mayıs sonu itibarıyla 15 bin 113'e yükseldi. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı geçen yılın sonuna göre 3 bin 102 kişi artarken hesaplarındaki para miktarı da 97 milyar 393 milyon lira oldu.



Yurt dışında yerleşik mudilerin bankadaki mevduatlarının 8 milyar 84 milyon lirası yerel para, 89 milyar 40 milyon lirası yabancı para ve 269 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt dışında yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 444 bin lira olarak hesaplandı.