Hevsel Bahçeleri yenileniyor

Diyarbakır Sur’da yıkılan konutların yerine yenileri inşa edilirken, Hevsel Bahçeleri için de özel bir proje hazırlandı. Toplam 320 dönüm arazi üzerine yapılması planlanan Hevsel Bahçeleri Projesi’nin projelendirme ve maliyet çalışmaları tamamlandı. 4 Ocak 2016 temeli atılan proje kapsamında 300 kişilik mescit, 3 spor alanı, 200 kişilik kır kahvesi yapılacak. Mescitte kullanılacak mimari yöresel uyumu yansıtırken, işleme ve taş dokusu da Diyarbakır’ın tarihi izlerini taşıyacak. Diyarbakır’ın önemli miraslarından ve türkülere konu olan 10 gözlü tarihi köprü de projenin içinde yer alıyor. Ayrıca Dicle vadisinde teknelerinde yanaşabileceği yerlerin yapılması da proje içerisinde yer alıyor.

BİTKİ DOKUSU KORUNACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projede, bitki dokusuna zarar verilmeyecek. Herhangi bir ağaç kesiminin olmayacağı proje kapsamında 60 değişik türde 70 bin ağaç ve çiçek dikimi yapılacak. 4 kilometre bisiklet yolunun yapılacağı projede 14 adet seyir terası bulunacak. 90 adet piknik masasının olacağı yerde mangal ise yapılmayacak.

Hevsel Bahçeleri, 2013 yılında ‘Dünya Mirasları’ listesine girmesi için UNESCO’ya aday gösterildi. 2015’te ise UNESCO tarafından Dünya Mirası ilan edildi. Hevsel Bahçeleri’nde Hint keneviri yetiştirildiğini tespit eden güvenlik güçleri, Mayıs 2016’da düzenledikleri operasyonlarda 500 bin kök keneviri imha etmişti.