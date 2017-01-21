Hevsel Bahçeleri yenileniyor
Dicle nehri kıyısında yer alan UNESCO’nun Dünya Mirası kabul ettiği Hevsel Bahçeleri yenileniyor. Proje kapsamında 320 dönüm üzerinde kır kahvesi, yürüyüş yolları, spor alanları, mescit ve seyir terasları yapılacak.
- Ercan Baysal
Diyarbakır Sur’da yıkılan konutların yerine yenileri inşa edilirken, Hevsel Bahçeleri için de özel bir proje hazırlandı. Toplam 320 dönüm arazi üzerine yapılması planlanan Hevsel Bahçeleri Projesi’nin projelendirme ve maliyet çalışmaları tamamlandı. 4 Ocak 2016 temeli atılan proje kapsamında 300 kişilik mescit, 3 spor alanı, 200 kişilik kır kahvesi yapılacak. Mescitte kullanılacak mimari yöresel uyumu yansıtırken, işleme ve taş dokusu da Diyarbakır’ın tarihi izlerini taşıyacak. Diyarbakır’ın önemli miraslarından ve türkülere konu olan 10 gözlü tarihi köprü de projenin içinde yer alıyor. Ayrıca Dicle vadisinde teknelerinde yanaşabileceği yerlerin yapılması da proje içerisinde yer alıyor.
BİTKİ DOKUSU KORUNACAK
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projede, bitki dokusuna zarar verilmeyecek. Herhangi bir ağaç kesiminin olmayacağı proje kapsamında 60 değişik türde 70 bin ağaç ve çiçek dikimi yapılacak. 4 kilometre bisiklet yolunun yapılacağı projede 14 adet seyir terası bulunacak. 90 adet piknik masasının olacağı yerde mangal ise yapılmayacak.
Hevsel Bahçeleri, 2013 yılında ‘Dünya Mirasları’ listesine girmesi için UNESCO’ya aday gösterildi. 2015’te ise UNESCO tarafından Dünya Mirası ilan edildi. Hevsel Bahçeleri’nde Hint keneviri yetiştirildiğini tespit eden güvenlik güçleri, Mayıs 2016’da düzenledikleri operasyonlarda 500 bin kök keneviri imha etmişti.
SUR İÇİNDE ÜCRETSİZ RESTORASYON
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Sur İçi Bölgesi’nde yürütülen projelerde restorasyona büyük önem veriliyor. Bölgede terör örgütü mensuplarında zarar verilen sivil mimari örneği yapıların rölöve, restorasyon ve restitüsyon çalışmaları yürütülüyor. Bu kapsamda Alipaşa ve Lalebey Mahalleleri’nde yer alan 469 adet yeni yapılacak binaların tüm projeleri ile 99 adet korunak ve tescilli yapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon proje çalışmaları ayrıca Kurşunlu Camii çevresinde yer alan toplam 106 adet tescilli sivil mimari yapıların rölöve, restitüsyon ve restorasyon proje çalışmaları genel müdürlük tarafından yürütülüyor. Proje çalışmaları ile ilgili olarak vatandaşlardan herhangi bir ücret talep edilmeyecek.
PROJEDE NELER YER ALIYOR?
- 12 km tartan pistli koşu yolu
- Asfalt taşıt yolu ve otopark
- 134 adet bisiklet otoparkı
- 14 adet seyir terası
- 36 adet saksılı ahşap oturma elamanları
- 4 km bisiklet yolu
- Kıyıda ahşap kompo zit döşeme
- 90 adet piknik masası
- 10 adet yağmur barınağı
- 21 adet çeşme
- Ahşap iskele yürüyüş yolu
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