Hibe alacak üreticilere TKDK'dan ücretsiz proje imkanı
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) girişimcilerin hibe desteklerinden daha etkin bir şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla üretici örgütleriyle işbirliği protokolü imzaladı. Yapılan protokol ile küçük yatırımcılar, IPARD Kırsal Kalkınma projelerini ücretsiz hazırlama imkanına kavuşacak.
TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, protokol imzalanan üretici birliklerinin Yozgat Temsilcilerini makamında ziyaret etti. Türker, Üretici Birliklerinin hibelerden daha etkin yararlanması amacıyla projelerini ücretsiz hazırlayabilmeleri için TKDK ile Üretici Birlikleri arasında imzalanan protokolün hayata geçirilmesi amacıyla görüş alış verişinde bulundu ve kurumlar arası iş birliğinin artırılması için diyalogların devam etmesi gerektiğini belirtti. Yapılan protokol ile girişimcilerin kurumlanılın hibe desteklerinden daha fazla yararlanmalarının amaçlandığını vurgulayan Türker, "İl Koordinatörlüğümüz ile Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği, Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği, Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği ve Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği arasında işbirliği protokolü imzalanan üretici örgütleri yer almaktadır. İmzalanan "İşbirliği Protokolleri" kapsamında; küçük yatırımcıların proje hazırlama aşamasında yaptıkları harcamaların azaltılması, sektörün ihtiyaçlarına uygun proje sayısının artırılması, proje kültürünün oluşturulması ve bu hibelerden daha fazla işletmenin ve vatandaşın faydalanması amaçlanmıştır."dedi.
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