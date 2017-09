Hibe başvuru süresi hangi tarihte?

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Online başvuru sistemindeki başvuru girişi, evrak yükleme, tamamlama ve yazdırma işlemlerinin belirtilen tarih ve saate kadar tamamlanması gerektiği belirtildi. Online başvuru sisteminin açık kalma süresinin 11 Ekim Çarşamba günü saat 18.00'e kadar uzatıldığı belirtilerek, proje başvuru paketlerinin il koordinatörlüklerine son teslim tarihinin ise 13 Ekim Cuma günü saat 18.00 olduğu kaydedildi. TKDK, 'Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar

Tedbiri' çerçevesinde süt ve süt ürünleri, kırmızı et ve et ürünleri, kanatlı eti ve et ürünleri, su ürünleri ile meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yüzde 50 hibeyle desteklenecek sektörlere toplam 122 milyon 177 bin 559 Avro destek bütçesi ayrıldığını açıklamıştı.

42 İLE HİBE DESTEĞİ VERİLECEK

Destekleme kapsamında; Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, İsparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yozgat olmak üzere 42 il bulunuyor.

HİBE DESTEĞİ İLE 110 BİN İSTİHDAM HEDEFLENİYOR

Kurumun IPARD I Programı1 nda verilen hibelerle 2,3 milyar avroluk yatırım yapıldı. Bu program sonucu yaklaşık 10 bin 650 yatırımcıyla sözleşme imzalandı ve 57 bin kişiye istihdam sağlandı. TKDK, IPARD II Programıyla 5 yılda yaklaşık 1 milyar 45 milyon avroluk kaynağı yatırımcılarla buluşturmayı, yararlanıcı sayısını 20 bine, yeni istihdam sayısını en az 110 bine çıkarmayı hedefliyor. IPARD linin ilk proje çağrısında 8 bin 789 proje başvurusu alındı, bunlardan bin 639ü desteklenmek üzere seçildi. İlk çağrıda 16 farklı sektör desteklenerek, vatandaşlara 853 milyon liralık hibe kullandırıldı. Bu desteklerle yaklaşık 1,4 milyar liralık yatırımın faaliyete geçirilmesi bekleniyor.