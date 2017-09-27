Hibe başvuru süresi hangi tarihte?
İş kurmak için hibe başvurusunda bulunmak isteyenler için hibe başvuru süresi uzatıldı. TKDK (IPARD) II Programı İkinci Başvuru Çağrı İlanı' kapsamında hibe desteği için proje başvuru ve kabul işlemleri başvurularının 11 Ekim'e uzatıldığı bildirildi.
Hibe başvuru süresi hangi tarihte?
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Online başvuru sistemindeki başvuru girişi, evrak yükleme, tamamlama ve yazdırma işlemlerinin belirtilen tarih ve saate kadar tamamlanması gerektiği belirtildi. Online başvuru sisteminin açık kalma süresinin 11 Ekim Çarşamba günü saat 18.00'e kadar uzatıldığı belirtilerek, proje başvuru paketlerinin il koordinatörlüklerine son teslim tarihinin ise 13 Ekim Cuma günü saat 18.00 olduğu kaydedildi. TKDK, 'Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar
Tedbiri' çerçevesinde süt ve süt ürünleri, kırmızı et ve et ürünleri, kanatlı eti ve et ürünleri, su ürünleri ile meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yüzde 50 hibeyle desteklenecek sektörlere toplam 122 milyon 177 bin 559 Avro destek bütçesi ayrıldığını açıklamıştı.
42 İLE HİBE DESTEĞİ VERİLECEK
Destekleme kapsamında; Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, İsparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yozgat olmak üzere 42 il bulunuyor.
HİBE DESTEĞİ İLE 110 BİN İSTİHDAM HEDEFLENİYOR
Kurumun IPARD I Programı1 nda verilen hibelerle 2,3 milyar avroluk yatırım yapıldı. Bu program sonucu yaklaşık 10 bin 650 yatırımcıyla sözleşme imzalandı ve 57 bin kişiye istihdam sağlandı. TKDK, IPARD II Programıyla 5 yılda yaklaşık 1 milyar 45 milyon avroluk kaynağı yatırımcılarla buluşturmayı, yararlanıcı sayısını 20 bine, yeni istihdam sayısını en az 110 bine çıkarmayı hedefliyor. IPARD linin ilk proje çağrısında 8 bin 789 proje başvurusu alındı, bunlardan bin 639ü desteklenmek üzere seçildi. İlk çağrıda 16 farklı sektör desteklenerek, vatandaşlara 853 milyon liralık hibe kullandırıldı. Bu desteklerle yaklaşık 1,4 milyar liralık yatırımın faaliyete geçirilmesi bekleniyor.
TKDK'NIN HİBE DESTEĞİ SAYESİNDE 2 BÜYÜK TESİS
Bursa Ak Parti Milletvekili Bennur Karaburun, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun desteklediği
ve verdiği hibe kredilerle Mustafa Kemal Paşa'ya kazandırılan Kırsal Turizm ve Et Kesimhane işletmelerine ziyaret gerçekleştirdi.
Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, beraberinde Tanm ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Bursa İl Koordinatörü Ömer Berksun, ile birlikte Taygun İnşaat, Kuyumculuk Akaryakıt Turizm Sanayi veTicaret Limited Şirketine ait Mustafakemalpaşa'da bulunan Kırsal Turizm tesislerini ve Emin Helal Et ve Gıda Anonim Şirketi'ne ait yine ilçemizde bulunan kesimhane ve et parçalama tesislerine ziyaret etti ve incelemelerde bulundu.
Bennur Karaburun, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Bursa İl Koordinatörlüğü'nden IPARD I 12'nci çağrı ilam döneminde '302-3 tedbiri Kırsal Turizm ve Rekreasyonel Faaliyetler1 başlığı kapsamında Kırsal Turizm sektöründe yüzde 50 oranında hibe desteği alan Taygun İnşaat Kuyumculuk Akaryakıt Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin ilçemizin Tatkavaklı mahallesinde bulunan tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Faydalameı işletmesi için yaptığı 1.052.219,22 TL harcamanın 419.514,95TL sini hibe olarak TKDK'dan aldı. Şirket Yetkilisi Yunus Çalışkan, girişimci olarak bu sektöre girerken biraz korkarak girdiğini ancak TKDK Bursa İl Koordinatörlüğü çalışanlarının proje süreci boyunca çok yardımcı olduklarım söyledi Bennur Karaburun'un ikinci işletme ziyareti; Atariye Mahallesi Topsöğütlük Mevkiinde yer alan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Bursa Î1 Koordinatörlüğü'nden IPARD II l'nci çağrı ilam döneminde T 03-2 Kırmızı Et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması" başlığı kapsamında Kırmızı Et sektöründe yüzde 50 oranında hibe desteği alan Emin Helal Et ve Gıda Anonim Şirketi oldu. Şirketinin yetkilisi, " TKDK sayesinde Bursa'ya AB standartlarında bir kırmızı et kesimhanesi kazandıracağız.
Kesimhanemiz 150 Bin Büyükbaş ve 1 Milyon 200 Bin Küçükbaş kesim kapasitelidir. Projemizin gerçekleşmesi durumunda Bursa ilinin en büyük et entegre tesisi hayat bulacaktır. Projemizde toplam yatırım büyüklüğümüz 11 Milyon ve yatırımın gerçekleşmesi durumunda 4,7 Milyon hibe desteği sağlanacaktır. TKDK'nm hibe desteği olmasaydı bu kadar büyük ve modem bir tesisi kuramazdım .TKDK Bursa İl Koordinatörlüğü çalışanlarına yardımlarından dolayı çok teşekkür ederim" dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.