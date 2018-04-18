Hibe destekleri ile birçok kişinin hayatı değişti

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) Malatya Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikada düzenlenen törende, 7 firmayla sözleşme imzalandı, 2 tesisin temeli atıldı ve 3 işletmenin açılışı toplu olarak gerçekleştirildi. Törende konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, sözleşme, temel atma ve açılışlara 18 milyon lira hibe sağladıklarını belirtti.

Artık TKDK projelerinden ücret alınmayacağını bildiren Fakıbaba, "Böyle büyük proje olduğu zaman da hak vermeniz lazım bu mühendislik işidir. Mühendis, mimar arkadaşların hak ettikleri bir proje bedeli olacaktır. Benim değerli arkadaşlarım bana söz verdiler, 'biz para almayacağız, halkın emrinde olacağız' dediler. Biz halkın emrindeyiz. Biz halkın emrinde olan bir hizmet partisinde olmaktan gurur duyuyoruz." diye konuştu. Fakıbaba, kırsalın kalkınması gerektiğine işaret ederek, tüm üretimin kırsaldan geldiğini vurguladı.

Hibe başvurularınızı yapın

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise TKDK'ya yaptığı yatırımlar dolayısıyla teşekkür etti. TKDK aracılığıyla kadın ve gençlere verilen desteklere dikkati çeken Çalık, "Sosyal devlet anlayışıyla kadın çiftçilerimize ve gençlerimize özel destekler veriyoruz. Bu destekleri TKDK veriyor. Gençlerimiz ve kadınlarımızın bu desteklere özen göstermesi gerekiyor. Başvurularınızı yapın. Kadın ve gençlerimizin desteklendiği TKDK projelerinin, Malatya ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Hayalimi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum'

IPARD 1 dönemi 2. çağrısında sunduğu 485 bin TL’lik yatırım bütçeli 100 büyükbaş açık besi sığırcılığı projesi için, 2013 yılında yaklaşık 250 bin TL hibe alan Celal Şimşek, prosedürlerdeki 5 yıllık izleme dönemini de tamamlamış olmanın haklı gururunu yaşıyor.

Yapılan açıklamaya göre. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) Çorum'daki ilk yatırımcılarından birisi olmasıyla dikkat çeken Şimşek, 2012 yılında sunduğu projesinin kabul edilmesiyle yılsonuna doğru yatırımını hızlı bir şekilde tamamlayarak. Çorum'da ilk hibe ödemesi alan yatırımcı oldu.

TKDK İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer yaptığı işletme ziyaretinde, izleme dönemini tamamlayarak TKDK prosedürlerine göre projesinin mali kapanışını da gerçekleştiren, örnek yatırımcı Şimşek'i tebrik etti. Bundan sonra da TKDK kapılarının kendisine her zaman açık olduğunu belirten Yalvaçer, 5 yıldır ülke hayvancılığına hizmet eden ve katkı veren bu işletmenin, önümüzdeki yıllarda daha da gelişerek, ticari hayatına devam etmesini temenni ettiğini söyledi.

Başarılı girişimci de yaptığı açıklamada, ziyaretten ve Çorum 11 Koordinatörlüğümün vefalı davranışından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şimşek. "Devletimin, TKDK aracılığıyla yaptığı destekleme ile hayalimi gerçekleştirmenin, AB standartlarında bir işletmeyle ülkemiz hayvancılığına hizmet ederek katkı sağlıyor olmanın. TKDK'ya olan taahhütlerimi yerine getirerek projemin izleme dönemini de tamamlamanın verdiği mutluluğu ve gururu yaşıyorum. Bu projenin gerçekleşmesinde her zaman yanımda olan babam Mustafa Şimşek'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi. (Haber Merkezi)

HİBE DESTEĞİ İLE GÜNDE 3 TON SÜT ÜRETİYOR

MUŞ'TA yaşayan yatırımcı Haşini Yumlu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı 2 milyon lira destek sayesinde, 3 milyon lira maliyetle 30 dönüm araziye büyükbaş hayvan çiftliği kurdu.

Avusturya ve Almanya'dan getirdiği 120 büyükbaş simental ırkı inekten, günde ortalama 3 ton süt elde eden Yumlu, ürünlerini, Muş'un yanı sıra çevre il ve ilçelere de gönderiyor.

Yumlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, devlet desteği olmasa, böyle bir tesisi kuramayacaklarını belirterek, amaçlarının, hayvan sayısını 2 yıl içerisinde 700'e çıkartarak üretim yapmak olduğunu söyledi.

"Böyle yatırımların yapılması hem bölgemiz hem de Türkiye açısından, ekonomik anlamda inşallah hayırlı olur" diyen Yumlu, "Bu sektöre ilk girdiğimizde bizi korkuttular 'zarar edersiniz' diye. Böyle bir şey yok. Her bölgeye 5-6 işletme kurulduğu zaman inşallah yurt dışından ne ithal ete ihtiyaç duyarız ne de ithal süt ve süt ürünlerine." ifadelerini kullandı.

TKDK il Koordinatörü Beytullah Uygur ise bölgede yatırımcıları proje karşılığında desteklediklerini ifade etti.

Hibe başvurularında son gün 27 Nisan

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK), hibeyle destekleyeceği yatırımlar için başvurular devam ediyor. Program kapsamında gıda, tarım ve hayvancılık yapan üretici veya bu sektörlerde yatırım yapmak isteyen girişimciye hibe verilecek. Kanatlı et üretimi ve yumurtaya da destek var. Yumurta üretimi için tesis ve ekipmanını yenilemek isteyenlere destek olunuyor.

Destekler 5 bin Euro’dan başlıyor. Harcama tutarının yüzde 60'ma kadar hibe veriyor. Kalan kısmı başvuru sahibinin gerçekleştirmesi gerekiyor. Yatırımcının talebine göre hibe ise yatırımın bir bölümünün ya da tamamının bitiminde kendisine veriliyor. Online başvuruların 24 Nisan'a kadar 'tkdk.gov.tr' adresine, başvurunun çıktısı ve diğer belgelerin tesliminin de 27 Nisan'a kadar TKDK ü koordinatörlüklerine yapılması gerekiyor.