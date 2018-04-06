Hibe proje başvurusu 24 Nisan'a uzatıldı

Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” başlığı altında süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üretimi projeleri için 164 milyon 706 bin avro hibe bütçesi ayrıldı. 21 Aralık 2017’de başvuru çağrı ilanı yayımlanarak, girişimciler 42 ildeki TKDK il koordinatörlüklerine proje sunmaya davet edildi.

Son proje başvurusu 24 Nisan

Projelerin online sistemden son başvuruları 10 Nisan’dan 24 Nisan’a, online sistemden doldurulan belgelerin çıktısı ve istenen diğer evrakların son teslim tarihi ise 13 Nisan’dan 27 Nisan’a uzatıldı. Online başvuru sistemi 24 Nisan Salı 21.00’de kapatılacak. Online sistem üzerinden doldurulan belgelerin çıktısı ve istenen diğer evrakların 27 Nisan Cuma mesai bitimine kadar TKDK il koordinatörlüklerine teslim edilmesi gerekiyor. Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecek. Yatırımcıların proje başvurusu ve kabulünde yoğunluk yaşamamaları için işlemlerini son güne bırakmamaları önem arz ediyor. Başvurular hakkında detaylı bilgilere TKDK resmi internet sitesinde (www.tkdk.gov.tr) yayımlanan “Başvuru Çağrı Rehberi”nden ulaşılabiliyor.

42 il hibe kapsamında

Hibe kapsamında Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yozgat olmak üzere toplam 42 şehir yer alıyor.

Hedef Avrupa standartlarında tesisler

TKDK hibeleriyle yatırıma dönüştürülen projelerle, AB standartlarında modern ve hijyenik tesislerin kurulması, gıda, tarım ve hayvancılık sektörlerinin sürdürülebilir modernizasyonunun sağlanması, sürdürülebilir yatırımların gerçekleştirilmesi, kırsal alanda faaliyet alanlarının çeşitlendirilmesi, kırsalda yaşayan vatandaşların istihdam olanaklarının artırılarak yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve kente göçün önlenmesi hedefleniyor.