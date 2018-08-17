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Hindistan'ın Nijerya Yüksek Komiseri Reddy: Nijerya 2018 yılında Hindistan'ın en büyük dördüncü ham petrol ve ikinci doğalgaz tedarikçisi oldu

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Hindistan merkezli şirketlerin yatırımları 2018 yılının ilk 6 ayında 10 milyar dolara ulaştı.

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Hindistan'ın Nijerya Yüksek Komiseri Nagabhushana Reddy, yaptığı açıklamada, Nijerya'da Hindistan merkezli 135 ticari kuruluş olduğunu dile getirerek, bu şirketlerin 2018 yılı ocak-haziran dönemi yatırımlarının 10 milyar dolara ulaştığını aktardı.

Hindistan'ın Afrika'daki en önemli ticari ortaklarından birinin Nijerya olduğuna değinen Reddy, "Nijerya 2018 yılında Hindistan'ın en büyük dördüncü ham petrol ve ikinci doğalgaz tedarikçisi oldu. Bu durum bile iki ülke arasındaki ilişkileri ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Reddy, Hindistan merkezli şirketlerin Nijerya'ya daha fazla yatırım yapmasını istediklerini belirtti.

Nijerya'nın nüfusunun 200 milyona yaklaştığını belirten Reddy, bu ülkede tarımdan elektrik üretim sistemlerine kadar birçok alanda yatırım fırsatı olduğunu kaydetti.

Reddy, Nijerya'da yatırım alanlarının artırılması için daha fazla çalışacaklarını sözlerine ekledi.

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