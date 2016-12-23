Hintliler’den 2 milyon dolarlýk düðün siftahý

Turizmde yeni pazarlar arayan Türkiye, Hindistan’dan eli boþ dönmedi. 26 Eylül-4 Ekim 2016 tarihleri arasýnda Hindistan’ýn 8 þehrinde tanýtým gerçekleþtiren turizm sektörü, ziyaretin karþýlýðýný kýsa sürede aldý. Kültür ve Turizm Bakanlýðý’nýn koordinasyonunda yürütülen çalýþmalarda ilk olarak 2 milyon dolarlýk düðün turizmi baðlantýsý gerçekleþtirildi. Türk Hava Yollarý (THY), Türkiye Seyahat Acentalarý Birliði (TÜRSAB) ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) iþbirliðinde düzenlenen çalýþtayýn ardýndan devam eden görüþmelerin yeni yýlda sonuçlarýnýn alýnacaðý belirtiliyor. Hintli zenginler düðün yaparken farklý ülkeleri tercih ediyor. Birkaç tane özel uçak kiralayýp düðünlerini seçtikleri ülkede yapýyor. Her düðün 1-2 milyon dolara karþýlýk geliyor. Bu rakam düðünün büyüklüðüne göre 2-3 katýna da çýkabiliyor.

2 BÝN GÖRÜÞME YAPILDI

Hindistan’ýn önemli turizm pazarlarýndan biri haline geldiðine dikkat çeken sektör temsilcileri “2016’nýn son döneminde bu ülkeye önemli bir çýkarma yapýldý. Acentelerle 2 bine yakýn karþýlýklý görüþme yapýldý. Bunun ilk sonuçlarý alýnmaya baþladý. Yeni yýlda özellikle düðün turizmine yönelik önemli miktarda sipariþ almayý planlýyoruz” dedi. THY, TÜRSAB ve TÜROFED’nin iþbirliði ile Hindistan›da düzenlenen çalýþtaya Türkiye›den 23 seyahat acentesi ve otel temsilcisi ile birlikte Ýstanbul›da faaliyet yürüten bir Hint yemekleri restoraný katýlým saðladý. Hintli seyahat acentesi ve tur operatörü temsilcilerine Türkiye ile ilgili tanýtým yapýldý. Tanýtýmda Türkiye’nin 2023 hedefleri kapsamýnda turizm gelirlerinin 50 milyar dolara çýkarýlmasý yer alýyor. 2016’da turizm gelirlerinde düþüþ olsa da 2017’de kayýplarýn telafi edilmesi planlanýyor. Ayrýca, Ýran ile ortak turizm destinasyonu olma yolunda önemli çalýþmalar yapýlýyor.