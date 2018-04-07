Hizmette THY, elektronikte Vestel şampiyon

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TET Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin’in katıldığı törende Türkiye geneli Elektrik Elektronik, Hizmet sektörü, Edebi Eser ve Televizyon Dizileri alanlarında en çok ihracatı gerçekleştiren firmalar ödüllendirildi. TET 2017 İhracat Başarı Ödülleri’nde hizmet sektöründe en çok ihracat gerçekleştiren firma Türk Hava Yolları (THY) oldu. İkincilik ödülü Pegasus Hava Taşımacılığı’na; üçüncülük ödülü ise TAV Havalimanları Holding’e verildi. Türkiye Geneli Elektrik Elektronik sektöründe 2017 yılında en çok ihracat yapan firma Vestel oldu. En çok ihracat gerçekleştiren ikinci firma Arçelik olurken, üçüncülüğü BSH Ev Aletleri aldı. Elektrik Elektronik Sektör ihracatının 2017’de 10.7 milyar dolar olduğunu belirten Ebiçlioğlu, “Bu yılki ihracat rakamlarımızda geçen yıla oranla yaklaşık 500 milyon dolarlık bir artış kaydedildi. 2018’in 3 aylık rakamları bizleri ümitlendirdi” dedi.