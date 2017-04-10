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Mehmet Şimşek, kıdem tazminatı iddialarını sert bir dille yalanladı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, CHP'nin 17 Nisan'da sonra kıdem tazminatı el konulacak iddialarını sert bir dille yalanladı

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Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, CHP'nin 17 Nisan'da sonra kıdem tazminatı el konulacak iddialarını sert bir dille yalanladı
 
Muhalefetin, "17 Nisan'dan sonra kıdemtazminatlarına el konulacağına" yönelik iddialarının hatırlatılması üzerine de Şimşek, "Böyle bir saçmalık, böyle bir kuyruklu yalan olabilir mi? Nereden çıkartıyorlar?" dedi.
 
"KIDEM TAZMİNATI KANUNLA DÜZENLENİYOR"
 
Kıdem tazminatının kanunla düzenlendiğini ve Meclis yetkisinde bir konu olduğunu belirten Şimşek, "2002'den beri sürekli Meclis çoğunluğu AK Parti'de olmadı mı? Böyle bir kötü niyetimiz olsa, muhalefetin bu kuyruklu yalanının zerre kadar temeli olsa, biz bugüne kadar niye yapmadık?
 
"BÖYLE BİR ŞEY OLABİLİR Mİ?"
 
Niye bekleyelim 17 Nisan'ı. Böyle tuhaf bir şey olabilir mi, hakikaten şaşırıyorum. Muhalefetin seviyesi, bir ülkenin geleceği açısından çok önemli. Muhalefetin kalitesi, bir ülkenin performansını çok belirleyicidir. Bu da apayrı bir felaket yani." diye konuştu.
 
BÖKE İDDİADA BULUNMUŞTU
 
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, anayasa değişikliğinin kabul edilmesi durumunda kıdem tazminatına el konulacağını iddia etmişti.

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