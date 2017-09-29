Hükümet düğmeye bastı! Oyun bitiyor...
Tüketicilerin gramlar üzerinden yanıltılmasının önüne geçmek için düğmeye basıldı. Paketlemeye standart getirilecek. Kilogram fiyatı büyük yazılacak.
Hükümet; bakliyat ve yağ ürünleri başta olmak üzere küsuratlı gramlar üzerinden tüketicinin yanıltılmasının önüne geçmek için harekete geçti.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın hayata geçireceği yeni uygulama ile birlikte ürünlerin paketlemesine standart getirilmesi öngörülüyor. Ürünler 250, 500, 750 gram gibi hesaplanması kolay miktarlarda paketlenecek.
Ürün etiketlerinde yer alan kilogram fiyatı da gramaj da tüketicinin rahatça okuyabileceği büyüklükte yazılacak.
Bu sayede hem tüketici korunacak hem de gramaj eksiltilmesi yolu ile haksız kazanç sağlayan firmaların önü kesilmiş olacak.
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