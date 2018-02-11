Hükümet müjdeyi verdi: 48 saatte taşınacağız

İstanbul Yeni Havalimanı'nın yüzde 80'inin tamamlandığını belirten Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "29 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve birçok misafirimizin teşrifleriyle havalimanını hizmete sunmuş olacağız" dedi. İstanbul Yeni Havalimanı inşaatında incelemelerde bulunan Bakan Arslan, Atatürk Havalimanı'nın taşınma operasyonuna dair bilgi verdi. Günde 1.400 uçak inen bir havalimanının taşınma operasyonunun kolay olmadığını aktaran Arslan, müsteşar, müsteşar yardımcısı ve genel müdürün koordinasyonunda, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, belediyenin, şirketin içinde olduğu 12 ayrı çalışma grubunun taşınma hazırlıklarını yaptığından bahsetti. Arslan, "Müsteşar koordinasyonunda tüm çalışmalar yeniden gözden geçirilecek. Ardından 48 saat içinde taşıma işlemini gerçekleştirip, 24 saatte de uçuşları Atatürk Havalimanı'ndan buraya aktaracağız" diye konuştu. Bakan Arslan, açılıştan itibaren dışarıdan gelen uçakların Yeni Havalimanı'na iniş yapacağını, iki havalimanının aynı anda çalışmasının söz konusu olmayacağını bildirdi.

PİST VE KULE İNŞAATI BİTTİ

80 milyon metrekarelik alanda hayata geçecek havalimanında 120 binanın yer aldığını anlatan Arslan, bu binaların 3.5 milyon metrekare kapalı alana sahip olduğunu kaydetti. Terminalde 143 körüğün olacağını, 114 uçağın aynı anda köprülere yanaşabileceğini dile getiren Arslan, birinci pistin bittiğini ve çizgilerinin çizildiğini aktardı. Arslan, ikinci pistin de devam ettiğini belirterek, "Kulemizin inşaatı tamamen bitti. Şu anda ince işçilikleri yapılıyor. 5 gün sonra seyrü sefer cihazlarının kurulabilmesi için yer teslimi yapılacak. 15 Şubat'ta Devlet Hava Meydanları İşletmemiz kuledeki seyrü sefer cihazları ve diğer yerlerdeki cihazları kurmaya başlayacak" dedi.