Hükümet müjdeyi verdi: 48 saatte taşınacağız

İstanbul Yeni Havalimanı'nın yüzde 80'inin tamamlandığını belirten Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "29 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve birçok misafirimizin teşrifleriyle havalimanını hizmete sunmuş olacağız" dedi. İstanbul Yeni Havalimanı inşaatında incelemelerde bulunan Bakan Arslan, Atatürk Havalimanı'nın taşınma operasyonuna dair bilgi verdi. Günde 1.400 uçak inen bir havalimanının taşınma operasyonunun kolay olmadığını aktaran Arslan, müsteşar, müsteşar yardımcısı ve genel müdürün koordinasyonunda, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, belediyenin, şirketin içinde olduğu 12 ayrı çalışma grubunun taşınma hazırlıklarını yaptığından bahsetti. Arslan, "Müsteşar koordinasyonunda tüm çalışmalar yeniden gözden geçirilecek. Ardından 48 saat içinde taşıma işlemini gerçekleştirip, 24 saatte de uçuşları Atatürk Havalimanı'ndan buraya aktaracağız" diye konuştu. Bakan Arslan, açılıştan itibaren dışarıdan gelen uçakların Yeni Havalimanı'na iniş yapacağını, iki havalimanının aynı anda çalışmasının söz konusu olmayacağını bildirdi.
PİST VE KULE İNŞAATI BİTTİ
80 milyon metrekarelik alanda hayata geçecek havalimanında 120 binanın yer aldığını anlatan Arslan, bu binaların 3.5 milyon metrekare kapalı alana sahip olduğunu kaydetti. Terminalde 143 körüğün olacağını, 114 uçağın aynı anda köprülere yanaşabileceğini dile getiren Arslan, birinci pistin bittiğini ve çizgilerinin çizildiğini aktardı. Arslan, ikinci pistin de devam ettiğini belirterek, "Kulemizin inşaatı tamamen bitti. Şu anda ince işçilikleri yapılıyor. 5 gün sonra seyrü sefer cihazlarının kurulabilmesi için yer teslimi yapılacak. 15 Şubat'ta Devlet Hava Meydanları İşletmemiz kuledeki seyrü sefer cihazları ve diğer yerlerdeki cihazları kurmaya başlayacak" dedi.
6 BİN KAMERA İŞBAŞINDA
Temmuzda yolcu köprü montajının biteceğini aktaran Arslan, havalimanında bulunacak 6 bin kamerayla da takibin yapılacağını bildirdi. Arslan, "Teknolojik yatırımın yanı sıra 3 bin 500 güvenlik personeli de burada görev alacak" diye konuştu.
İSMİNİ 29 EKİM'DE ÖĞRENECEĞİZ
Arslan, havalimanının isminin ne olacağına ve sosyal medyada anketler yapıldığına ilişkin bir soruya karşılık, şunları anlattı: "Sosyal medya anket yapmayı seviyor. Avrasya Tüneli ile ilgili daha farklı bir isim öne çıkar mı diye bir anket çalışması yaptık bir baktık sosyal medya onu değerlerimizi yarıştırmaya götürüyor. Bu bizim istediğimiz bir durum değil. Değerlerimizi kesinlikle yarıştırmayacağız. Yeni Havalimanı'nın ismini 29 Ekim'de hep beraber öğreneceğiz.
METRO İNŞAATI SÜRÜYOR
Arslan, havalimanına ulaşım güzergâhıyla ilgili son bilgileri de paylaştı. D-20 Karayolu'nun 3 gidiş-3 geliş hale getirilmesiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü anlatan Arslan, 17 kilometrelik kısmının hizmete sunulduğunu kaydetti. Ağustos ayına kadar yolun Çatalca'ya kadarlık kısmını 3 gidiş-3 geliş haline getireceklerini aktaran Arslan, şöyle devam etti: "Gayrettepe-3. havalimanı metro inşaatı son sürat devam ediyor. Halkalı-3. Havalimanı metro hattıyla ilgili ihale çalışmaları sürüyor. Çayırova'dan başlayarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden Halkalı'ya gidecek hızlı treni de havalimanına entegre edeceğiz."
1 HAFTADA 5 BİN BAŞVURU
Arslan, havalimanından 350 destinasyona uçuş yapılacağını belirterek, ciddi sayıda transit yolcu ağırlayacaklarını kaydetti. Havalimanı otelinin 460 odalı olacağını dile getiren Arslan, Türkiye'deki havalimanlarında bulunan en büyük otelin 80 odalı olduğunu bildirdi. Arslan, havalimanının yatırım bedelinin 10 milyar 247 milyon euro olduğunu kaydederek, 25 yıllık işletme döneminde 22 milyar 152 milyon euro artı KDV kira geliri elde edeceklerini hatırlattı. Bakan Arslan, "Dünyanın finansman bulmakta zorlandığı bir ortamda Türkiye dünyanın devam eden en büyük 10 projesinden 6'sını gerçekleştiriyor" dedi. Havalimanında başlangıçta 100 bin, tüm etaplar bittiğinde 225 bin kişiye istihdam sağlanacağını aktaran Arslan, 3 bin 500 güvenlik görevlisinin istihdamı için de çalışmaların başladığını hatırlattı. İGA'dan edinilen bilgilere göre ilana bir haftada 5 bin kişi başvuru yaptı. (Sabah)
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