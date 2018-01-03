Hükümetten 80 milyar liralık 'süper teşvik'

Ekonomi Bakını Nihat Zeybekci, kamuoyunda “süper teşvik” olarak adlandırılan Proje Bazlı Destek sistemi kapsamında 80 milyar TL’ye yakın yatırım tutarı olan projelerin Ocak ayı içinde düzenlenecek bir törenle açıklanacağını duyurdu.

Bakan Zeybekci, Cazibe Merkezleri programı kapsamında da Bakanlar Kurulu kararlarını hazırladıklarını, 6. bölge teşviklerine ilave bazı teşviklerle 23 ildeki yatırım teşviklerinin bu kapsamda değerlendirileceğini duyurdu.

Nihat Zeybekci, TİM tarafından düzenlenen 2017 ihracat verilerinin paylaşıldığı toplantının açılışında yaptığı konuşmada, proje bazlı destek sistemi kapsamındaki yatırım onaylarını tamamladıklarını belirterek, “2017 sonuna yetiştirmeye çalıştık ama olmadı. 2018 Ocak ayı içinde bir toplantı ile açıklayacağız. 80 milyar TL’ye yakın bir yatırım tutarı var” dedi.

“Süper teşvik” kapsamında, petrokimya, petrol rafinerisi, enerji alanlarında büyük yatırımların ilan edilmesi bekleniyor. Bu teşvik sistemi, Türkiye’nin net ithalatçı olduğu ham madde, aramalı niteliğindeki ürünlerin üretimine yönelik büyük ölçekli yatırımları özel bir teşvikle yerli olarak üretimini sağlamayı hedefliyor.

CAZİBE MERKEZLERİ

Öte yandan, KHK ile Kalkınma Bakanlığı’ndan alınarak Ekonomi Bakanlığı koordinasyonuna verilen doğu ve güneydoğu bölgesindeki 23 ilde özel teşvik uygulaması yönündeki “Cazibe Merkezleri” programında da ilerleme sağlandı. Bakan Nihat Zeybekci, bu program kapsamında 6. bölge teşvik sistemine ilave bir-iki yeni teşvik unsuru uygulanacağını, bu yönde bir karar taslağını Bakanlar Kurulu’na sunduklarını açıkladı.

BAKAN ZEYBEKCİ, 2018’DE YATIRIMLAR İÇİN İYİMSER

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 2018 yılı için özel sektör yatırımları konusunda iyimser olduğunu belirterek, 80 milyar TL’lik süper teşvik, Cazibe Merkezleri programının ivme kazandırması yanında, 2017 içinde alınan teşvik belgelerinin yatırım tutarlarının 80 milyar TL’nin üzerinde olmasına dikkat çekti. Zeybekci, bu yatırımların başlamasıyla 2018’in güçlü bir özel sektör yatırım yılı işaretleri gösterdiğini vurguladı.

Kaynak: Dünya