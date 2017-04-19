Bakan Müezzinoğlu gündeme ilişkin soruları yanıtladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu NTV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

(Erken seçim olur mu?) Vatandaş icraat bekliyor. Hükümetin erken seçime ihtiyacı yok.

(İşsizlik rakamları) Önümüzdeki ay hafif bir düşme gelecektir. Ama Nisan-Mayıs ayı rakamlarında hızlı bir düşüşü göreceğiz.

(İstihdam seferberliği) 1 Ocak-15 Nisan itibarıyla 802 bin 856 kişi istihdam edildi. İstihdam üretim rakamlarına da yansıyor. Haziran için 1 milyon rakamı hedefleniyordu, bu rakamı aşacağımıza inanıyorum.

(Emekliye promosyon ödemesi) Ödemelerin yüzde 75'ten fazlası tamamlandı.

(Annelere yarı zamanlı çalışma) Özel sektörde başlatıldı. Anne istihdamdan kopmasın diye de büyükanne projesini geliştirdik, ilk ayını tamamladı. Kamuda çalışanlar için de gündeme gelecek.

(Kıdem tazminatı düzenlemesi) Kıdem tazminatında çalışanın haklarının, paranın işverenin kasasında birikmesi bir sorun. İşveren bunu bir finansman olarak da kullanıyor. İşveren bu yükün alınmasını istiyor. Çalışanların da yüzde 75'i neredeyse kıdem tazminatını alamıyor, mağdur oluyor. Bu kayıt dışılığına da sorun oluyor. İnşallah önümüzdeki haftadan itibaren paydaşlarımızla belirli taslaklar üzerinden görüşeceğiz. Hak kaybının olmaması en önemli duyarlılığımız.