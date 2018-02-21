Hükümetten 'Çiftlik Bank' açıklaması: Cezai yaptırımlar gelecek

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye Perakende Zirvesi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Çiftlik Bank soruşturmasına ilişkin müfettiş soruşturmalarının bittiğini, şimdi onun değerlendirildiğini bildirdi.

Tüfenkci, devamla şunları kaydetti:

"Özellikle sanal alemde insanları dolandırmaya yönelik gerçek mal ve hizmet ticaretinin dışında ticarette birtakım mevzuatsal anlamda koşullar ve sıkıntılar olduğunu gördük. Şimdi onunla ilgili düzenlemeyi de hazırlıyoruz. Sadece bu konu değil, din istismarlarından tutun insanlarımızı ve tüketicilerimizi yanıltmaya yönelik birçok sıkıntılı ticaret var. Adına ticaret de denmez, aldatmaya yönelik hem reklamlar var hem de bununla menfaat sağlamaya çalışan bir kesim var. Bunları da içine alacak kapsamlı bir düzenlemeyi de hazırlıyoruz. Bitince sizlerle de paylaşacağız."

Bu kapsamda belirlenen şirketler olduğunu aktaran Tüfenkci, "Bu anlamda sadece Çiftlik Bank değil, 11 tane daha birbirine benzer, adeta bir saadet zinciri kuran ve temel mantığı da bir müşterinin bir başka müşteriyi getirerek birbirini finanse ettiği bir sistem oluşturuyorlar. Bu sistemin yanlışlarını, tüketiciyi ve vatandaşı mağdur eden yönünü ve cezai yönünü de düzenlemek lazım." ifadelerini kullandı.

Tüfenkci, düzenlemenin detaylarını tamamlandığı zaman açıklayacaklarını belirterek, "Orada birtakım cezai yaptırımlar da gelecek." dedi.