Hükümetten dizi ve film hamlesi

Türkiye turizmden müteahhitliğe, yolcu taşımacılığından eğitime kadar birçok alanda hizmet ihracatını hızla artırıyor. Bu alanda artan ihracata ivme kazandırmak isteyen hükûmet, 2023 hizmet ihracatı stratejisini hazırladı. Henüz taslak olan çalışmada, son derece kritik adımlar bulunuyor.

Türkiye Gazetesinin haberine göre adımların en büyüklerinden biri, bilişim ve yazılım alanında. Kurulacak Türkiye Bilişim Ajansı ile sektöre yön verilmesi hedefleniyor. Ajans iç piyasada yazılım ihtiyacını karşılarken, uluslararası alanda en iyi örnekleri inceleyerek bir anlamda lobicilik faaliyeti yapacak. Aynı ajans, oyun sektöründeki gelişmeyi göz önüne alarak, Türk firmalarının rekabet edebilmeleri için gerekli ortamı sağlayacak, Türk oyun yazılımcılarının marka hâline gelmesi için çalışma yapacak. Bu çalışmalar arasında oyun yazılımcılarının sık sık bir araya gelmesi, Türk yazılımcılarının rekabet üstünlüğü sağlanması hedefleniyor.

FİLM İHRACI İÇİN DEV HAMLE

Son yıllarda hızla artan film ve dizi ihracatı da yine aynı kapsamda değerlendirilecek. Türk dizilerinin çekiminde bulunan ürünleri almak isteyen, çekilen mekânlara turistik seyahat gerçekleştirmek isteyen kitlenin hızla büyümesi üzerine, tanıtımların bu yönde değerlendirilmesi de gündeme getirildi. Dizi mekânları, giysileri ve ürünlerinde, yapımcıların bu potansiyeli dikkate alarak düzenleme yapması sağlanacak. Ürünlerin ulusal ve uluslararası alanda korunması sağlanacak. Yüksek teknolojik altyapıya sahip film platosu ve stüdyosu kurulması teşvik edilecek. İyi bir telef hakları sistemi oluşturulacak, kamu ve özel sektör temsilcileriyle bir kültür ajansı kurulacak. Ayrıca halihazırda “Elektrik, Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği” bünyesinde bulunan hizmet sektörlerinin doğrudan temsil edilebileceği müstakil bir Hizmet İhracatçı Birliği kurulması gerektiği belirtiliyor.

İŞTE ATILACAK DEV ADIMLAR

Farklı çekim noktaları oluşturularak bu noktalara yurt dışından direkt ve entegre ulaşım sağlanacak. Yolcu memnuniyetinin maksimuma çıkarılması sağlanacak. Turizm Bakanlığı koordinasyonunda etkin tanıtım planı hazırlanacak. Deniz taşımacılığı limanlarının standardizasyonu düzenlenecek, Gümrüklü havaalanı sayısı artırılacak, e-vize işlemleri kolaylaşacak.

Türk müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörünün gücü, prestiji ve teknik kapasitesinin artırılması sağlanacak. Kalkınma Bankacılığı modeli geliştirilerek firmaların rekabet gücü artırılacak.

Sağlık hizmeti verecek termal turizm işletme sayısı artırılacak, hastaların takibi yapılarak memnuniyetleri ölçülecek, sağlık vizesi kolaylaştırılacak. Türkiye Sağlık Tanıtım Grubu kurulacak.

Turizm teşvikinde potansiyel, tesis ihtiyacı gibi durum tespiti yapılacak, Seyahat Acenteleri Kanunu güncellenecek, tesislerde geliştirmeye gidilecek.