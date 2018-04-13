Hükümetten 'Döviz' açıklaması: Geçici bir dalgalanma etkisi olarak ortaya çıkan bu gelişmeler, çok hızlı bir şekilde bertaraf edilecek
Maliye Bakanı Ağbal, döviz ve petrol fiyatlarındaki artış ile ilgili konuştu. Ağbal 'Merak etmeyin bugün dalgalanmalar var, onların hepsi yatışacak. Onun için geçici bir dalgalanma etkisi olarak ortaya çıkan bu gelişmeler, çok hızlı bir şekilde bertaraf edilecek.' dedi.
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