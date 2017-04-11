Mehmet Şimşek: Devlet olarak Halkbank'ın arkasındayız

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İstanbul Portföy tarafından Möwenpick Hotel Levent'te gerçekleştirilen toplantıya katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, şu açıklamalarda bulundu:

Türkiye arzuladığı performansı gösteremedi. Türkiye olağanüstü dönemden geçti. Bu dönemi kalıcı tahribat yaşamadan atlattıysa bu gerçekten Türkiye'nin ekonomisinin dirençli olduğunu, temellerinin sağlam olduğunu gösteriyor.

Abartmıyorum ben, sıkıntılar var çözmemiz gereken yapısal sorunlar var ama gelin görün ki Türkiye'de hakkaten önemli bir dinamizin var.

Yatırımlar arzulanan düzeyde değil. Artırmamız lazım. Samimiyetle söylüyorum, enflasyon konusunda, başka konularda rekabeti artıracak bütün konularda daha güçlü adımlar atmalıyız. Ben inanıyorum ki her şey tekrar rayına girer.

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan'ın tutuklanması ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şimşek, "Halkbank hala devlet kontrolünde olan bir banka. Dolayısıyla biz devlet olarak bankamızın arkasındayız. Halkbank'ın hiçbir işleminin küresel normlara aykırı olmadığını düşünüyorum.