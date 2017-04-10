Şimşek: Trafik sigortası tavan fiyatı değerlendirmesi bugün tamamlanacak

Trafik sigortasına tavan fiyat getirilmesine yönelik çalışmaya ilişkin sorular üzerine Şimşek, bu konudaki değerlendirmenin bugün tamamlanacağını ifade etti.

TRT Haber'in konuğu olan Şimşek canlı yayında soruları yanıtladı. Son yıllarda trafik sigorta primlerinde hızlı bir artış olduğunu anımsatan Şimşek, bu artışa gerekçe olarak gösterilen yargı kararlarına yönelik kanuni düzenleme yaptıklarını ancak sektörden bu konuda arzuladıkları düzeyde tepki almadıkları söyledi.

Değişik risk kategorileri ve illere göre farklılaşan bir prim üst limiti getirecekleri bilgisini veren Şimşek, bu sene için sistemin işleyişini düzene koymaya çalışacaklarını dile getirdi. Şimşek, "Son bir kez bana sunum yapacaklar bugün. Onu değerlendirip, gereken adımı atacağız." diye konuştu.

Sektörde yapılan düzenlemeye uyum konusunda biraz direnç olduğuna dikkati çeken Şimşek, "Mecbur kaldık sahaya biz de indik. Bir üst limit getireceğiz ama bu geçici bir uygulama olacak." dedi.

"17 Nisan'da 'evet' çıkarsa Türkiye'nin önü açılacak"

Şimşek, ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmede bulunurken, terörün Türkiye'yi yoğun biçimde hedef aldığı, darbe girişiminin püskürtüldüğü, yakın coğrafyada kaosun devam ettiği bir ortamda ekonominin yüzde 3 civarında büyüdüğünü hatırlattı.

Ekonomik göstergelerde belirsizliklerden kaynaklı olumsuz etkiler olduğunu ifade eden Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"17 Nisan sonrasında güçlü bir 'evet'le referandum belirsizliği ortadan kalkacak. Türkiye'nin uzun vadeli görünümü muazzam şekilde pozitife dönecek. Reform programı hızlanacak. Bu reform programıyla birlikte Türkiye'nin şoklara karşı hem direnci artacak hem Türkiye tekrar yüzde 6'lık yüksek büyüme patikasına oturacak.

Olumsuz, geçici, arzulamadığımız bir yavaşlama, işsizlikte ve enflasyonda yükseliş var, doğru. Bu sorunların farkındayız. Gerekli tedbirleri aldık, alıyoruz. İnanıyorum ki 17 Nisan'da 'evet' çıkarsa Türkiye'nin önü açılacak, ekonomi tekrar hızlı ve kalıcı bir çıkışa geçecek."

Şimşek, bir soru üzerine gelecek dönemde vergi oranlarını artırmayacaklarını belirtti.

"Türkiye ciddi fırsatla karşı karşıya"

Küresel krizin toparlanmaya başlayıp, başlamadığına ilişkin soruya Şimşek, bu sene toparlanmanın bir miktar ivme kazandığını söyledi. Şimşek, IMF'nin 8 yıldır ilk defa büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmediğine işaret ederek, bunun iyi bir haber olduğunu belirtti.

Türkiye'nin, dünya ile karşılaştırıldığında çok ciddi bir fırsatla karşı karşıya olduğunu dile getiren Şimşek, "Kalıcı, güçlü ve geniş tabanlı hükümet olursa Türkiye reformlarla verimliliği artırır. Suriye'de, Libya'da, Irak'ta sorunlar kalıcı olmayacak. Eninde sonunda Türkiye, buraları nasıl yeniden inşa edecek onu konuşacağız. Kötümser olmayalım. Dünya ekonomisinde toparlanma var, bu toparlanma ümit verici ama birtakım karşı rüzgarlar var. Türkiye, yapacağı reformlar ve siyasi istikrarla hızla yükselir." diye konuştu.

"Kuyruklu yalan"

Muhalefetin, "17 Nisan'dan sonra kıdem tazminatlarına el konulacağına" yönelik iddialarının hatırlatılması üzerine de Şimşek, "Böyle bir saçmalık, böyle bir kuyruklu yalan olabilir mi? Nereden çıkartıyorlar?" dedi.

Kıdem tazminatının kanunla düzenlendiğini ve Meclis yetkisinde bir konu olduğunu belirten Şimşek, "2002'den beri sürekli Meclis çoğunluğu AK Parti'de olmadı mı? Böyle bir kötü niyetimiz olsa, muhalefetin bu kuyruklu yalanının zerre kadar temeli olsa, biz bugüne kadar niye yapmadık? Niye bekleyelim 17 Nisan'ı. Böyle tuhaf bir şey olabilir mi, hakikaten şaşırıyorum. Muhalefetin seviyesi, bir ülkenin geleceği açısından çok önemli. Muhalefetin kalitesi, bir ülkenin performansını çok belirleyicidir. Bu da apayrı bir felaket yani." diye konuştu.