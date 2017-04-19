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Bakan Çavuşoğlu: Rusya aşama aşama gitmek istiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile vize serbestisine yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Rusya ile vize serbestisini sağlamak istiyoruz. Rusya güvenlik endişeleri sebebiyle aşama aşama gitmek istiyor. Önce resmi ve hususi pasaportlar üzerinde, kabin görevlilerinin vizesiz veya daha kolay vize ile girmesi ve tır şoförlerinin girmesini kolaylaştırmak için birtakım adımları öncelikli atmak istiyor. Bizim arzumuz eskiden olduğu gibi tamamen vizelerin kalkmasıdır” dedi. 
 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Guatemala Dışişleri Bakanı Carlos Raul Morales ile bir görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda gerçekleşen görüşmenin ardından mevkidaşı Morales ile ortak basın açıklamasında bulunan Bakan Çavuşoğlu, Guatemala ile ilişkilerin potansiyelin gerisinde olduğunu ve bu potansiyeli harekete geçirmek için bir takım görüşmelerin ve anlaşmaların yapıldığını söyledi. 
Referandumun ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak tebrik ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, görüşmede ikili ilişkilerin de ele alındığını söyledi. Rusya’nın daveti üzerine Moskova’da bulunan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in Moskova’da görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Çavuşoğlu, “Bu görüşmelerin amacı ticaretin önündeki tüm engelleri kaldırmaktır. Özellikle yaş meyve sebze ve tarım ürünlerinin önündeki engelleri kaldırmaktır. Bizim Rusya’dan ithal ettiğimiz, Rusya’nın da bizden ithal ettiği tarım ürünleri var. Uçak düşürme hadisesinin öncesindeki döneme dönmek istiyoruz. Artık normalleşme tamamlandığına göre daha iyiye gitmemiz lazım” diye konuştu.
 
Rusya ile vize serbestisini sağlamak istediklerini kaydeden Çavuşoğlu, “Rusya güvenlik endişeleri sebebiyle aşama aşama gitmek istiyor. Önce resmi ve hususi pasaportlar üzerinde, kabin görevlilerinin vizesiz veya daha kolay vize ile girmesi, tır şoförlerinin girmesini kolaylaştırmak için birtakım adımları öncelikli atmak istiyor. Bizim arzumuz eskiden olduğu gibi tamamen vizelerin kalkmasıdır. Daha önce görüştüğümüz gibi pasaportsuz, kimlikle seyahatlerin yapılabilmesidir. Ukrayna ile imzaladığımız anlaşmanın bir benzerini umarım Rusya ile imzalamış oluruz” açıklamasında bulundu. 

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