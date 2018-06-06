Hazine arazileri satın alma başvurusu 7 Eylül'e kadar uzatıldı

Maliye Bakanı Naci Ağbal hazine arazilerini kullananlara müjdeyi verdi. Kullanıcısı olup da Hazineye ait tarım arazilerini satın almak isteyen için başvuru süresi 7 Eylül'e kadar uzatıldı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal: 2B arazilerini doğrudan satın alma hakkı olup süresi içinde başvurmayanlara ve başvuru yapıp peşinatını veya taksitlerini yatırmadığı için hakkını kaybedenlere 30 Kasım'a kadar başvuru ve ödeme imkanı sunduk. Kullanıcısı olup da Hazineye ait tarım arazilerini satın almak isteyen ancak süresi içinde başvuramayanlara 7 Eylül'e kadar başvuru yapma, peşinatını veya taksitlerini zamanında yatıramayanlara da 30 Kasım'a kadar ödeme imkanı getirdik. İstanbul'un Sultanbeyli ilçesindeki 40 yıllık sorunu çözüme kavuşturduk. Belediyeye devredilen taşınmazlar, 200 bin civarındaki fiili kullanıcısına uygun bedelle satılacak.