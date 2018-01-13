Hükümetten kritik enerji yatırımı açıklaması: Rekor kırıldı

Albayrak, TÜSİAD tarafından düzenlenen "Sürdürülebilir Büyümenin Dinamosu Enerji Sektörü" ile Buluşma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2017'de Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında yapılan çalışmaları anlattı, 2018 için ortaya konulan hedefler için özel sektör, üniversiteler ve enerji alanındaki araştırma şirketleriyle iş birliği yaparak çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Geçen yılı enerjide çok önemli altyapı hamlelerini hayata geçirerek kapattıklarını aktaran Albayrak, 2018 için de 2017’den daha iyi bir performans için çok çalışacaklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya koydukları, "Büyük ve Güçlü Türkiye" hedefine ulaşmanın dinamosunun enerji olduğunu bildiklerini söyleyen Albayrak, Türkiye'de son 10 yılda yıllık ortalama 55 milyar dolar doğalgaz ve maden ithalatı yapıldığını anımsattı.

Bakan Albayrak, dışa bağımlılığın Türkiye'nin ayağındaki en büyük pranga olduğunun altını çizerek, geçen yıl nisanda açıkladıkları ve arz güvenliği, yerlileştirme ve öngörülebilir piyasa olmak üzere üç saç ayağı üzerine kurdukları Milli Enerji ve Maden Politikası'nı dışa bağımlılığı bitirme idealini dikkate alarak ortaya koyduklarını belirtti.

Bu politikayı hayata geçirirken en önemli paydaş ve iş ortağının özel sektör olacağına işaret eden Berat Albayrak, şunları kaydetti:

"2017’yi elektrik üretiminde devreye aldığımız 8 bin 222 megavat ilave kurulu güçle birlikte 'yakın dönemin en büyük kapasite artışı' ile kapattık. Üretimde büyük kısmı özel sektöre ait 35 milyar lirayı artan yatırımın yanında, 7 milyar liralık yatırımla iletim ve dağıtım altyapısında iyileştirme gerçekleştirdik. Böylece, 42 milyar liralık yatırımla 2017'de Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık."

"Cari açığın azaltılması açısından yerli kaynaklar önemli"

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik de konuşmasında, Türkiye'nin yenilenebilir enerji teknolojileri ve enerji depolama alanındaki gelişmelere de mutlaka odaklanması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, sanayinin, mal ve hizmet üretiminin uluslararası alanda daha iddialı ve rekabetçi olabilmesi için enerji verimliliğinin en etkili şekilde teşvik edilmesini sağlamak gerektiğini vurgulayan Bilecik, şöyle konuştu:

"TÜSİAD olarak, Bakanlığımızın arz güvenliği, yerlileşme ve öngörülebilirlik vizyonu ile enerjinin önümüzdeki dönemde çok daha güçlü bir büyümenin temel taşlarından biri olacağına inanıyoruz. Bu vizyon, yatırımların sürdürülebilirliği ve sektörün daha kurumsal bir nitelik kazanması açısından da son derece değerlidir. Enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi ve cari açığın azaltılması açısından yerli linyit kaynaklarımız da önemlidir. Bakanlığımızın, enerji ve doğal kaynaklarımızı verimli ve çevreye duyarlı şekilde değerlendirerek ülke refahına en yüksek katkıyı sağlama vizyonunu destekliyoruz."