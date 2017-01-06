Bakan Zeybekci'den KOBİ'ye kredide kefalet müjdesi

Zeybekci İhracatçı KOBİ'lere kefalet sağlanmasına ilişkin protokolü değerlendirdi.

İhracatçıların ihtiyaçlarından özellikle finansman konusunu çözüme kavuşturacaklarını vadettiklerini anlatan Zeybekci, kapasitesinden daha fazla sipariş alıp müşterisine satış yapmak isteyen ihracatçılar için devreye girerek teminat ihtiyaçlarını yüzde 100 gidererek onların Eximbank kredilerinden yararlanmasını sağladıklarını ifade etti.

Türk Eximbank ile KGF arasında 10 yıldır iyi bir işbirliği yürütüldüğünü ve bugüne kadar 450 milyon liralık kefalet sağlandığını dile getiren Zeybekci, bu tutarın artırılmasını istediklerini vurguladı. Zeybekci, hükümetin ihracatın geliştirilmesi amacıyla aldığı tedbirlerden biri olan KGF tarafından sunulan Hazine destekli kefalet sisteminin kapsamının genişletildiğini de söyledi. Zeybekci, şunları kaydetti:

"Yeni uygulamada KOBİ dışındaki ihracatçılarımız da KGF kefaletinden faydalanabilecek. Böylelikle ihracatçılarımızın finansmana ulaşma konusunda yaşadıkları en büyük sorunlardan biri olan teminat bulma sıkıntısı önemli ölçüde azaltılacak. KGF kendi öz kaynakları kapsamında verdiği kefaletlerde Türk Eximbank kredilerine yüzde 100 teminat sağlamaktaydı. İmzalanan protokolle de ihracatçı KOBİ'lere Hazine kefaletiyle kullandırılacak Eximbank kredilerinin de yüzde 100'ü Kredi Garanti Fonu teminatı kapsamına alınmaya başlanacak. Hazine destekli kefaletlerde ticari bankalar için yüzde 85 olarak belirlenen bu oran, sadece Türk Eximbank için yüzde 100 olarak tanımlandı. Sonuç olarak bu protokolün imzalanmasıyla ülkemiz ihracatının temel dinamiği konumundaki KOBİ'lerimiz Türk Eximbank'ın uygun maliyetli finansman imkanlarına çok daha kolay şekilde ulaşabilecektir."

- "Ticari bankalarda kredinin yüzde 85'i kadar olacak"

İmzalanan protokoller kapsamında, ihracatçı KOBİ'lerin 2 milyon lira olan kefalet limitlerinin 3 milyon liraya çıkarıldığını bildiren Zeybekci, ayrıca bu KOBİ'lerin 1,5 milyon dolara kadar Hazine destekli kefalet alabilmesine de olanak sağladıklarını söyledi. Zeybekci, "Böylelikle Kredi Garanti Fonu, kendi öz kaynakları ve Hazine kaynaklarını dikkate alarak Türk Eximbank'tan gelen bir ihracatçı KOBİ'nin yaklaşık 8 milyon liralık kredisi için kefalet imkanı sağlayabilecek." diye konuştu.

Bu tür kredi talebi için ihracatçı KOBİ'lerin en yakın KGF birimine veya Eximbank'a başvurmaları gerektiğini belirten Zeybekci, şöyle devam etti:

"Öte yandan çalıştıkları bankalar aracılığı ile Eximbank'tan kredi kullanmak isteyen KOBİ'ler ile KOBİ dışındaki ihracatçılarımız ise ticari bankalar aracılığıyla kullandırılan Eximbank kredilerinden KGF kefaleti ile yararlanabilecek ancak burada kefalet limiti kredinin yüzde 85’ini kapsayacak. Buna ek olarak KOBİ dışındaki ihracatçılarımız 20 milyon dolara kadar KGF kefaleti ile kredi kullanma imkanına kavuşacak. Sağlanan bu imkanlarla sadece Türk Eximbank değil diğer ticari bankalar da sisteme daha iyi koşullarda çekilecek, kefalet ve kredi havuzu önemli ölçüde genişlemiş olacak. Dolayısıyla bundan sonra başta KOBİ'ler olmak üzere tüm ihracatçılarımızın KGF kefaleti ile finansman ihtiyacına daha kolay ulaşabileceklerine inanıyoruz. İhracatçılarımızın bundan sonra yapmaları gereken arkalarına bile bakmadan dünyanın her yerinde müşterileriyle temasa geçmeleridir."

Uygulamanın hazırlanmasında emeği geçen başta Başbakan Binali Yıldırım olmak üzere bakanlara ve ilgili bürokratlara teşekkür eden Zeybekci, "2017 yılının, tekrar bir ihracat seferberliğinin başladığı, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine koştuğumuz bir yıl olması için gayret gösterilmelidir. Bundan sonra başta KOBİ'ler olmak üzere tüm ihracatçılarımızın KGF kefaleti ile yaklaşık 100 milyar liralık bir finansman imkanına daha kolay ulaşabileceklerine inanıyorum. Bunun sonucunda da ihracatçılarımız çabalarını finansman teminine değil de yeni ihracat pazarları bularak ihracatlarını artırmaya yöneltebilecekler." ifadelerini kullandı.

Söz konusu protokolü Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ile Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü İsmet Gergerli imzaladı.