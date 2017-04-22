Hükümetten önemli bir adım daha! İşsizlere 104 milyar TL

Hükümet, istihdam seferberliği kapsamında önemli bir adım daha attı. Büyüklüğü 104.2 milyar liraya ulaşan İşsizlik Sigortası Fonu'ndaki kaynağın büyük bölümünü işsizliği azaltmak için kullanacak. Fon'da istihdamı artırıcı tedbirler için ayrılan oran yüzde 30'dan 50'ye çıkarıldı. İstihdamı artırıcı, koruyucu tedbirler, işe yerleştirme, danışmanlık, çalışanların vasıflarını yükseltme, işsizlik riskini azaltmaya yönelik giderler Fon'dan karşılanacak. Teknolojik gelişmeler nedeniyle işsiz kalanların başka alanlara yönlendirilmesine de buradan kaynak aktarılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Fon varlıklarının işsizliğin azaltılması, istihdamın korunması ve artırılması amacıyla kullanıldığını söyledi.

1 YILDA İŞ İMKANI

Türkiye İş Kurumu'nun Fon kaynaklarıyla üniversiteli gençlere danışmanlık hizmeti, iş aramalarının yanı sıra kendi işini kurmalarını destekleyecek bir sistem kuruldu. Sosyal yardım alanlardan çalışabilir durumdakilerin tamamına iş ve meslek danışmanlığı hizmeti sunulacak, bunların yüzde 25'i 1 yıl içerisinde işe yerleştirilecek. 4 milyon gence eğitim verilerek iş kapısı açılacak. Hükümet, Fon'da istihdamı artırıcı tedbirler için ayrılan oranı 2017-2018 yılları için yüzde 30'dan 50'ye çıkarıldı. (Takvim)