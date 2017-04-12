Şimşek: Sık kaza yapanlar cezalandırılacak

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in konuşmasından öne çıkan detaylar şöyle:

Türkiye neredeyse yüzde 6'ya yakın büyüdü. Enflsyon aslında çok sürpriz değil, tahminlerimiz doğrultusunda geliyor ama bir kur şoku yedik. Ciddi bir turizm geliri kaybı oldu.

İşsizliğe gelince 600 bin kişiye iş bulduk. Çalışma ve Sosyal Bakanlığımız tarafından istihdam rakamları açıklandı. İşsizlik oranları yaza kadar düşer. Enflasyon da tek haneye inecek. Özellikle gıdada dikkat etmemiz lazım. Merkez Bankamızla gereken tedbirleri alacağız. Almak zorundayız.

TRAFİKTE TAVAN FİYAT UYGULAMASI

Defalarca sektörle bir araya geldik, en sonunda oturduk konuştuk. Türkiye'yi 8 kategoriye böldük, yıl sonuna kadar geçici bir tedbir aldık. Daha makul bir fiyatlamaya gideceğimizi düşünüyorum. Az kaza yapan veya hiç yapmayanlar ödüllendirilecek, sık kaza yapanlar ise cezalandırılacak.

Gaziantep Türkiye'nin önemli ticaret merkezlerinden biri. Ankara'yı bile geçti ama Gaziantep sanayisinin teknolojisi düşük, küresel rekabette zorlanabilir. Biz Gaziantep'de modüller geliştireceğiz. Uluslararası danışmanlık firması gelecek oturacağız ve Gaziantep'in sanayisinin dönüşümünü yapacağız.