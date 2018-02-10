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Hükümetten 'Yerli otomobil' açıklaması: Şirketleşme ve bir CEO atama aşamasındayız

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobile ilişkin 'Şirketleşme ve bir CEO atama aşamasındayız. Dolayısıyla yer konusunda yapılmış hiçbir çalışma yok.' dedi.

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Bakan Özlü, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Hizmet Binası ile Kalıcı Konutlar Necmettin Erbakan Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Kütüphane açılışının ardından binayı gezen Özlü, Necmettin Erbakan'ın fotoğrafının olduğu bölümü inceledi. Erbakan için dua eden Özlü, "Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Daha sonra Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi'nin açılışını yapan Özlü, burada Gençlik Merkezi Ab-ı Hayat Topluluğu'nun Afrin için hazırladığı türküyü dinledi.

Açılışın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özlü, Düzce'de mobilya, elektronik, metalürji ve gıda alanında, dünyada söz sahibi 4 büyük fabrikanın açılacağını belirtti.

Özlü, "Yerli otomobilin şarj üniteleri Erzurum'da mı üretilecek?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Öyle bir şey yok. Henüz daha çalışıyoruz. Şirketleşme ve bir CEO atama aşamasındayız. Dolayısıyla yer konusunda yapılmış hiçbir çalışma yok. Yer konusunda 22 ilden talep var, bu talepler önümüzdeki 1,5 yıl içerisinde değerlendirilecek, yer konusu daha belli değil."

Bakan Özlü, yerli otomobil çalışmalarının devam ettiğini de sözlerine ekledi.

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