Hükümetten 'Zeytin Dalı Harekatı' açıklaması: Operasyonun ekonomiye etkisi son derece sınırlı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Zeytin Dalı Harekatının ekonomiye etkisinin son derece sınırlı olduğunu bildirdi.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Hazine destekli kredi garanti uygulaması kapsamında yeni kefalet limiti tahsisine ilişkin Hazine Müsteşarlığı ile Kredi Garanti Fonu AŞ arasında Müsteşarlıkta gerçekleştirilen protokol imza törenine katıldı. Törende yaptığı konuşmada Şimşek, Zeytin Dalı Harekatına ilişkin, Türkiye'nin Suriye’de oluşan devlet boşluğu bedeniyle 2015 ortasından itibaren büyük terör tehdidiyle karşı karşıya kaldığını belirterek, "Haklı olarak kendi ulusal güvenliğine yönelen bu tehdidi minimize etmek için adım attı. Bu daha kapsamlı etkili ve kısa sürecek, Türkiye’nin terörle mücadelede elini güçlendirecek. Suriye’deki Kürt ve Arap kardeşlerimizi de terör örgütlerinin zulmünden kurtaracak bir operasyon. Operasyon bizim daha önce El Bab’da yaptığımızdan ölçek olarak çok farklı değil. Piyasalara mesajım ekonomiye, bütçeye etkisi bunun son derece sınırlı. Ulusal güvenlik konu olunca kaynak anlamında ne gerekiyorsa yapıyoruz ama bütçemiz güçlü" ifadelerini kullandı.