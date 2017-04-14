İBB Başkanı Topbaş'tan İstanbul'a 2. Havaray müjdesi

16 Nisan Referandumuna sayılı günler kala İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti Maltepe İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Halk Buluşmasına katıldı. Maltepe ilçesi Bağdat Caddesi üzerinde düzenlenen halk buluşmasında vatandaşlar Başkan Kadir Topbaş’ı coşkulu bir şekilde karşıladı. Sahneye çıkarak vatandaşları selamlayan Başkan Kadir Topbaş, yaptığı konuşmada İstanbul geneline yapılan yatırımlar ve Maltepe ilçesi özelinde yapılan yatırımlar hakkında vatandaşlara bilgiler aktardı.

“Orhangazi Parkıyla ilgili söylediklerinden dolayı yüzleri kızarmıştır belki özür dilemek için fırsat arıyorlardır”

Maltepe Halk Buluşmasında konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, “Maltepe Sahili’nde yaptığımız Orhangazi Parkı hepinizin gidip keyif aldığınız, rahatlıkla vakit geçirdiğiniz bir park haline geldi. Başladığımız zaman dönemin Maltepe Belediyesi, ‘Burada imar yapacaklar, inşaat yapacaklar birine peşkeş çekecekler’ dediler. Önümüze engel çıkarmaya çalıştılar. Ama şimdi bizden daha fazla oraya gidiyorlar. Ne kadar önemli bir iş olmasına rağmen buna mani olmaya kalkıyorlar, yapılması istenmiyor. Bende arkadaşlarıma pankartları asın onlara bu rezillik yeter dedim. Belki şimdi yüzleri kızarmıştır, özür dileme fırsatı arıyorlardır diye düşünüyorum” dedi

“Metrolardan dolayı ağırlıklı olarak Maltepe’ye 5.2 milyar yatırım yaptık”

İstanbul’a ve Maltepe’ye yapılan yatırımlar toplamını açıklayan Başkan Kadir Topbaş, “Benim başkanlık dönemimde 13 yılda İstanbul’a yaptığımız yatırımlar toplamı 98 milyar TL. Bu yılki yatırım bütçemiz 16,5 milyar TL. Sadece Maltepe’ye yaptığımız yatırımlar toplamı 5.2 milyar TL metrolardan dolayı ağırlıklı yatırım yaptık. Biz burada kalkıp da muhalefet belediyesidir, orada iş yapmayalım, orası çöksün ve bize oy versinler demedik. Böyle bir ahlakta değiliz” diye konuştu.

Başkan Kadir Topbaş’tan Kadıköy-Kartal arası Havaray müjdesi

Yapımı devam eden metro çalışmalarından bahseden Başkan Kadir Topbaş, “2018 yılı içerisinde Halkalı-Gebze-Marmaray hafif metro devreye girecek. Devlet Demiryolları yapıyor. Dudullu-Kayışdağı-İçerenköy-Bostancı metro hattı devam ediyor. Daha hızlı ulaşım için Kadıköy-Kartal metrosunu bitirdik. Bir de Havaray projemiz var. Kadıköy-Kartal havaray projesi inşallah onu da hazırlıkları sürüyor. Ayrıca Maltepe-Başıbüyük havaray talebi var, Kayışdağı’na teleferik isteniyor, bunların da çalışmaları sürüyor” şeklinde konuştu.

“İstanbul’a 370 tane kavşak ve alt geçit yaptık”

İstanbul’a yapılan kavşak ve tünellerle ilgili konuşan Başkan Kadir Topbaş, “Sayın Sözen döneminde 4 tane kavşak yapmaya çalıştı 2’sini bitiremedi. Kalan diğer 2’sini Sayın Cumhurbaşkanımız Belediye Başkanlığı döneminde bitirdi. Biz göreve geldiğimizden bu yana 370 kavşak ve alt geçit yaptık. Tüneller ve tünel yollar yapıyoruz. İş dayanmıyor bize. Sevdamız var bu şehre. Çünkü bize sandıkta evet dediniz” ifadelerini kullandı.

Program sonunda Başkan Kadir Topbaş, vatandaşlara karanfil dağıtarak, vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi.