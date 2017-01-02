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İDO’dan Eskihisar hattında indirim

Osmangazi Köprüsü’ndeki yüzde 20’lik indirimin ardından İDO da Eskihisar-Topçular Araba vapuru ücretleri de yüzde 25 indirim yaptı.

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İzmit Körfezi’nin karayolu geçişini sağlayan Osmangazi Köprüsü ücretleri 1 Ocak’tan itibaren 89 liradan 65,65 liraya düşürülmüştü. Körfez’de, Eskihisar- Topçular arasında araba vapuru seferleri yapan İDO da taşıma ücretlerine yüzde 25 indirim yaptığını yazılı açıklama ile duyurdu. İndirimle otomobil ve binek araç tek yön ücreti 45 lira oldu. Gidiş- dönüş bileti tercih edilirse ücret 80 lira olacak. Eskihisar-Topçular hattında tek yön kamyonet 50 lira, minibüs 55 lira, kamyon 105 lira, dorseli çekiciler, otobüs ve tır ise 160 lira olarak uygulanacak.

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