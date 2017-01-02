İDO'dan Eskihisar-Topçular hattında yüzde 25 indirim
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Eskihisar-Topçular hattında yüzde 25 indirime gitti.
İDO'dan yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2017 itibarıyla Eskihisar-Topçular hattında otomobil ve binek araç tek yön ücreti 45 lira olarak belirlendi. Aynı kategoride gidiş-dönüş bilet tercih edildiğinde ise ücret 80 lira olarak uygulanıyor.
Eskihisar-Topçular hattında araç tiplerine göre yeni fiyatlar şöyle:
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