IFC'den Tüpraş'a 100 milyon dolarlık kredi

IFC'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tüpraş söz konusu kaynağı çevreyle ilgili yeni yatırımlar ve enerji tüketiminde verimliliğin artırılması projelerinde kullanacak.

Tüpraş, söz konusu krediyle İzmir, İzmit ve Kırıkkale Rafinerilerine ham petrol kullanımını optimize etme ve sülfür emisyonlarını azaltma amacıyla kükürt azaltma üniteleri ilave edecek.

Ayrıca krediyle, İzmir Rafinerisinde bulunan sürekli kataliz rejenerasyonlu platformer ünitesinin şarj işleme kapasitesi arttırılarak, katma değeri daha yüksek ürünler üretilecek ve Tüpraş’ın rekabet gücünün yükselmesi sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüpraş Üst Yöneticisi Doğan Korkmaz, Tüpraş’ın müşterilerine sürdürülebilir çözümler sunmak için sürekli olarak mevcut en iyi teknolojilere yatırım yapmakta olduğunu belirterek, “İlave kükürt azaltma ünitesi kapasitesi sayesinde Tüpraş, 2020 yılında devreye girecek düşük kükürtlü yakıt düzenlemeleri öncesinde, denizcilik sektörünün düşük kükürtlü yakıt ihtiyacını karşılamaya hazır hale gelecek. Bu kapsamda IFC’nin sağlamış olduğu uzun vadeli kredi ile doğan ortaklık Tüpraş’ın daha da yüksek çevresel standartlara ulaşmasını sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

IFC Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Sanayi, Tarım ve Hizmetler Yatırımları Direktörü Carsten Müller ise Tüpraş'a sağlanan krediye ilişkin, “Tüpraş gibi sanayi devlerinin sürdürülebilir uygulamalara ve kaynak verimliliği projelerine yatırım yapması diğer kuruluşlara da örnek olması açısından son derece önemli. Bu finansman Tüpraş’ın halen uyguladığı büyük modernizasyon projesine ve Ar-Ge yatırımlarına katkı sağlayarak yüksek çevre standartlarında daha fazla katma değerli ürünler üretmesine ve rekabetçi gücünü artırmasına yardım edecektir.” değerlendirmesinde bulundu.

Gelişmekte olan ülkelerde faaliyet gösteren ve sadece özel sektöre odaklanmış bir kalkınma kuruluşu olan IFC, ülkelerin kalkınma hedeflerine katkıda bulunuyor. Kurumun 2016 mali yılında gelişmekte olan ekonomilere sağladığı uzun vadeli yatırım finansmanı yaklaşık 19 milyar doları buldu.