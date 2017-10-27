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İflas eden Şeker Piliç'e alıcı çıkmadı

Balıkesir'in Bandırma İlçesi'nde 15 Şubat 2015 tarihinde Bandırma 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından iflas kararı verilen Şeker Piliç A.Ş.'nin, 53 bin metrekare alana sahip kesimhane ve fabrikası icra yoluyla satışa çıkarıldı. Ancak taşınmaz için alıcı çıkmadı.

  • DHA
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Bandırma 1. İcra Dairesi'nce 30 milyon 231 bin 174 lira muhammen bedel belirlenen fabrika, 15 milyon 995 bin liradan açık artırmaya çıkarıldı. İhaleye katılım olmaması nedeniyle satış, 27 Kasım tarihine ertelendi. Mezat salonundaki ihaleyi ise alacağı bulunan işçiler merakla takip etti. Şeker Piliç'in iflasının ardından burada görev yapan bin 500 işçinin, toplamda 17 milyon lira olan alacağının yüzde 45'i ödendi. Fabrikanın satışının gerçekleşmesi halinde, yaklaşık 9 milyon lira olan banka ipotekleri, 3 milyon lira civarında olan leasing malları ve masraflar düşüldükten sonra kalan miktarın, alacaklılar arasında ilk sırada bulunan işçilere verileceği bildirildi.

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